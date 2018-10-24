《基金之道－龐寶林》兩手準備應付末季風浪

《基金之道》九月聯儲局如期加息２５個基點，聯邦基金目標利率區間上修至２％－

２﹒２５％，創２００８年以來的最高水平，聯儲局仍預料今年共加息四次，即１２月再加息一

次。投資者對貿易戰的擔憂情緒一度趨向緩和，令９月環球股市出現反彈。市場普遍預期標普

５００指數第三季度盈利增長近２０％，雖然略低於一季度和二季度的２４％和２６％。投資者

可考慮以防衛策略為主，以防第四季市場波動性加劇；同時保有較高銀根水平，以提供低位買入

機會。

截止上周末近１７％的標普５００企業公布業績，八成企業盈利勝預期，其中金融、能源及

物料行業盈利達致雙位數增長。儘管美國企業業績表現優於預期，金融板塊股價亦曾小幅走高后

仍然收跌，科技股連續獲利回吐后稍稍反彈，眾多大型科技企業將於本周及下周密集公布業績，

加上市場有可能憂慮加息、貿易戰等因素，投資者宜密切留意會否進一步影響納指及美股走勢。

不少美國領袖科技股似乎於創新高後出現短期調整，若第三季度盈利仍然不及預期，勢必拖累股

市進一步下跌，反之應可帶動股市回升。

中國９月社會零售總額連續兩個月加速，增至按年９﹒２％，房地產投資及規模以上工業增

加值則稍稍回落。儘管中國第三季ＧＤＰ按年僅增６﹒５％，增速不及預期及回落至十年最低，

但內地監管部門一行兩會集體發聲，人行力挺股市，銀保監會多項舉措為股市保駕護航，包括鼓

勵險資入市、紓解股權質押等，相信內地監管部門有機會進一步出措施維穩。

十年美債息幾次突破３﹒２厘，引發市場恐慌情緒，須知債市在過去低利率時期的十年一直

是資金避難所，若債券價格急速下跌，資金有機會不惜一切流走，從而連鎖反應在股票市場。尤

其是當債息與美匯同步走高之際，在互相牽引之下，對其他國家金融市場的穩定性影響深遠。短

期市場或進一步波動，尤其視乎美股科技股的調整幅度，環球市場勢受之影響，投資者需提高警

惕準備靈活投資策略，待股市充分調整后方可入場買貨，仍宜兩手準備，莫過於心急，同時分散

化仍是組合管理的重要原則。《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》

