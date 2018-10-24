港股全日走勢反覆，收２５２４９跌９６點，成交９１２億元

《經濟通通訊社２４日專訊》憂慮美股多隻藍籌股業績表現欠佳，美股三大指數全線下跌。

港股今日走勢反覆，高開５４點報２５４０１後，曾倒跌低見２５１９４；及後在上證指數回升

突破２６００點大關，多隻內銀股、內房股發力，刺激港股曾抽升３０６點高見２５６５３兼收

復１０天線。惟午後港股由升轉跌，最終全日收報２５２４９，跌９６點或跌０﹒３８％，主板

成交９１２﹒３０億元減少逾６％。

國指收報１０２２６，跌０﹒０８％或跌８點。上證綜合指數報２６０３，升８點或升

０﹒３３％，成交１４２０﹒８２億元人民幣。

重磅股方面，傳中國稱停止新遊戲審批，騰訊（００７００）全日走低０﹒７２％，報

２７５﹒８元。市場憂慮匯控（００００５）減值撥備大增，股價再走低，收跌１﹒２８％，報

６１﹒６元，創近１７個月低。港交所（００３８８）升０﹒６７％，報２１１元。中移動

（００９４１）漲０﹒２７％，報７４﹒７元。友邦（０１２９９）下滑１﹒５４％，報

６０﹒７元。



＊內房股反彈，手機設備及半導體股受壓＊



內房股今日反彈，碧桂園（０２００７）力守８元關口，走高１﹒２７％，報８元；潤地

（０１１０９）升０﹒７９％，報２５﹒６５元。；雅居樂（０３３８３）緊隨其後，飆

２﹒１４％，報８﹒５９元，綠城中國（０３９００）揚２﹒３％，報５﹒３４元。

手機設備股備受沽壓，麥格理及大摩再對舜宇（０２３８２）發表研究報告，維持目標價

２２０元，評級維持「跑贏大市」；大摩則維持目標價９５元，評級維持「持平」，但報告對股

份未見有太大支持，今日失守８０元關口，跌４﹒６２％，報７８﹒５元，為表現最差藍籌。瑞

聲科技（０２０１８）跌１﹒２４％，報６３﹒７５元。高偉電子（０１４１５）挫４﹒１７％

收０﹒９２元。富智康（０２０３８）跌１﹒３９％，報０﹒７１元。鴻騰精密（０６０８８）

軟１﹒８１％，報３﹒２６元。

ＡＳＭ太平洋（００５２２）遭野村降目標價由１２５元下調至１１０元，維持「買入」評

級，股價最低見７２﹒５元，創近兩年低，全日跌４﹒３５％，報７２﹒５５元。其他半導體股

亦普遍向下，中芯國際（００９８１）走低３﹒４１％，報６﹒２３元；華虹半導體

（０１３４７）軟３﹒６７％，報１３﹒１２元；先進半導體（０３３５５）逆市揚

１１﹒６９％，報０﹒８６元。



＊能源股走勢各異，油價重挫中煤獲唱好＊



國際油價重挫逾４％，創三個月最大跌幅，中海油（００８８３）報１３﹒５８元，跌

３﹒８２％；中石油（００８５７）報５﹒８１元，軟１﹒８６％，中石化（００３８６）報

６﹒４４元，升１﹒１％。

另一方面，受惠油價下跌，南航（０１０５５）逆市走高２﹒１４％報４﹒３元；東航

（００６７０）持平報４﹒２１元；國航（００７５３）報６﹒５１元，跌０﹒３１％。

中煤（０１８９８）昨日公布第三季淨利潤增７６﹒９％至４１億人民幣，今日獲大摩及美

林美銀唱好，全日升５﹒０９％，報３﹒５１元。兗州煤業（０１１７１）亦升２﹒２２％，報

８﹒７５元。中國神華（０１０８８）最大股東國家能源集團，無償轉讓合共逾７億股Ａ股股份

予誠通金控及國新投資，Ｈ股最終全日升２﹒６９％，報１８﹒３２元，為表現最佳藍籌。

（ｓｃ）

