《經濟通通訊社２４日專訊》港珠澳大橋今早９時起正式通車，運輸及房屋局局長陳帆到香
港口岸旅檢大樓視察運作情況。
陳帆到達後分別與入境處櫃位及海關職員打招呼，聽取海關人員講解旅檢大樓配備的檢查機
器，並接觸緝毒犬。
其後，陳帆購買了一張前往珠海的車票，並到跨境穿梭巴士車站，與駕駛港珠線首班車的司
機交談。
香港口岸旅檢大樓早上９時起，不少旅行團陸續抵達，團員都下車拍照。過關情況非常暢順
，陳帆行經時有與旅客打招呼及自拍。（ｆｗ）
24/10/2018 11:33
【大橋通車】首日行車順過關快，陳帆視察旅檢大樓並與市民自拍
《經濟通通訊社２４日專訊》港珠澳大橋今早９時起正式通車，運輸及房屋局局長陳帆到香
港口岸旅檢大樓視察運作情況。
陳帆到達後分別與入境處櫃位及海關職員打招呼，聽取海關人員講解旅檢大樓配備的檢查機
器，並接觸緝毒犬。
其後，陳帆購買了一張前往珠海的車票，並到跨境穿梭巴士車站，與駕駛港珠線首班車的司
機交談。
香港口岸旅檢大樓早上９時起，不少旅行團陸續抵達，團員都下車拍照。過關情況非常暢順
，陳帆行經時有與旅客打招呼及自拍。（ｆｗ）
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