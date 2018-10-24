【大橋通車】首日行車順過關快，陳帆視察旅檢大樓並與市民自拍

《經濟通通訊社２４日專訊》港珠澳大橋今早９時起正式通車，運輸及房屋局局長陳帆到香

港口岸旅檢大樓視察運作情況。

陳帆到達後分別與入境處櫃位及海關職員打招呼，聽取海關人員講解旅檢大樓配備的檢查機

器，並接觸緝毒犬。

其後，陳帆購買了一張前往珠海的車票，並到跨境穿梭巴士車站，與駕駛港珠線首班車的司

機交談。

香港口岸旅檢大樓早上９時起，不少旅行團陸續抵達，團員都下車拍照。過關情況非常暢順

，陳帆行經時有與旅客打招呼及自拍。（ｆｗ）

