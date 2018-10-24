【大橋通車】實測最平路線：欣澳至澳門７０﹒８元全程７４分鐘

《經濟通通訊社２４日專訊》港珠澳大橋今早９時正式通車，從此來往澳門及珠海有了陸路

的選擇，當中取道東涌線欣澳站至香港口岸再轉乘穿梭巴士的路線，只需７０﹒８元，是最便宜

路線。如此便宜，加上有「首日」綽頭，會否引來大批市民嚐鮮？



＊最平路線未見人潮＊



記者早上繁忙時間先乘港鐵至欣澳站，出站後行走約５分鐘便會到達公共交通交匯處，出站

後周指示牌指示往香港口岸旅檢大樓的巴士路線Ｂ５之候車處。

巴士１０分鐘一班，收費５﹒８元，由於首日通車不少乘客都與巴士合照，亦有巴士迷在路

旁等候為新路線拍「寫真」。或因首日通車是上班日，整體巴士座位只得三成滿，未見逼爆。

根據官方網頁，車程為３２分鐘，但記者乘搭之時路面非常暢通，大約１５分鐘便到達旅檢

大樓。



＊過關買票皆快捷＊



到達旅檢樓後，以ｅ道出境至步行離開禁區只需約３分鐘。之後前行數步，便有工作人員指

示如何購買接駁來往港澳口岸的穿梭巴「金巴」的車票。「金巴」車票日間售６５元、夜晚售

７０元，即使沒現金亦不用怕，亦可使用「支付寶」、「 Ｗｅｃｈａｔ Ｐａｙ」及「八達通

」付款。以自助購票機購票，１分鐘完成。

乘上「金巴」正式展開港珠澳大橋之旅。大橋蜿蜒５５公里跨海而建，道旁風景大部分時間

都是一片茫茫大海，視乎心情，可以說是沉悶也可以說是放鬆。於大橋進入了廣東部分後，大約

行車２０分鐘左右便會看到路牌顯示「中華白海豚保護區」，但可惜記者未有幸看到白海豚身影

。



＊遇見對線「金巴」拋錨＊



其實，大橋首日開通亦非所有事情完全暢順，記者就目睹大橋往香港方向有一架「金巴」拋

錨，需要工程車到場協助。

「金巴」抵達珠澳口岸旅檢大樓時，已是約４５分鐘後，連同於澳門口岸約１０分鐘的過關

時間。由欣澳上巴士至澳門全程約需７４分鐘，與平日乘船到澳門時間相約。（ｆｗ）

