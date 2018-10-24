【質押風險】標普：５萬億股權質押佔Ａ股市值一成，近九成為民企

《經濟通通訊社２４日專訊》評級機構標普在《信用答疑：股權質押為何影響中國企業信用

》報告中表示，注意到今年中國境內信用市場違約的企業中，已進行股權質押融資的企業佔比較

高，股權質押融資將給中國企業帶來很多挑戰，亦推高質押方風險。



＊５萬億股權質押佔Ａ股市值一成，近九成質押企業為民企＊



報告指出，截至今年９月底，市值５萬億元人民幣的股權被質押以獲取貸款，相比在政府收

緊股權質押監管之前的今年早期峰值有所下降，但今年國內股市波動較大，引發市場對股權質押

的關注。因融資渠道受限而財務管理更為激進，民營企業佔股權質押企業的大多數，市值５萬億

元的股權質押約佔Ａ股總市值的１０％，約８７％股權質押的出質方為民營企業。

行業平均質押比例最高的是資金密集型行業，如工程建築和房地產。在房地產和資本品行業

，約２０％－２５％的市值已被質押。在民營企業佔比較高的行業如技術服務和零售業，平均質

押比例亦較高。



＊為防股市大幅拋售，政策施馳助化解質押風險＊



標普表示，為了防止股市出現大面積拋售，近期中國監管層已採取措施支持需追加質押品的

企業，支持計劃包括過橋融資、委託貸款、或直接收購企業債券或股權，但如何執行上述支持計

劃及哪些公司將獲益，目前還沒有詳細信息。標普認為，業務及財務基本面較弱的企業不大可能

直接獲益，原因在於政府支持計劃的投資者將嚴格篩選目標企業。（ｂｉ）

