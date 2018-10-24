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24/10/2018 08:39

【Ａ股維穩】銀保監制定方案，明確險資參與化解股票質押風險規則

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據《中國證券報》引來權威人士透露，銀保監正抓緊制定險資
專項產品具體方案，以明確險資參與化解上市公司股票質押流動性風險相關規則。
　　報道指，日前不少險企已著手準備對相關上市公司進行調研，根據上市公司業績情況以及股
東財務實力等情況采取相應措施，可能採用設立非標投資產品的方式，鎖定期為２－３年。
（ｃｔ）

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