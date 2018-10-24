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24/10/2018 11:55

《中國要聞》改革開放４０年傑出民營名單公布，馬化騰及馬雲上榜

　　《經濟通通訊社２４日專訊》全國工商聯在北京公布《改革開放４０年百名傑出民營企業家
名單》，多名上市公司董事長上榜，當中新經濟企業代表包括阿里巴巴集團董事局主席馬雲、騰
訊（００７００）董事會主席兼首席執行官馬化騰及小米集團董事長兼執行官雷軍。
　　其他本港上市公司包括恆大（０３３３３）董事局主席許家印、比亞迪（０１２１１）董事
長王傳福、長汽（０２３３３）董事長魏建軍及恆安集團（０１０４４）董事局副主席許連捷。
　　早前在美國涉及性侵案的京東集團主席劉強東，以及萬達集團董事長王健林，均未有在名單
之內。
　　上述名單是由中央統戰部、全國工商聯決定推薦宣傳，旨在改革開放４０周年之際，為宣傳
民營經濟發展巨大成就，展示民營企業家中國特色社會主義事業建設者風采，大力弘揚優秀企業
家精神，鼓勵廣大非公有制經濟人士「不忘創業初心，接力改革偉業」。

　　表列百名傑出民營企業家部分名單：
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴集團董事局主席　　　　　　馬雲
　　騰訊董事會主席兼首席執行官　　　　馬化騰
　　百度創始人、董事長兼首席執行官　　李彥宏
　　小米科技董事長兼執行官　　　　　　雷軍
　　聯想集團董事局名譽主席　　　　　　柳傳志
　　恆大集團董事局主席　　　　　　　　許家印
　　恆安集團董事局副主席　　　　　　　許連捷
　　長城汽車董事長　　　　　　　　　　魏建軍
　　比亞迪董事長　　　　　　　　　　　王傳福
　　浙江吉利控股集團董事長　　　　　　李書福
　　ＴＣＬ集團董事長兼ＣＥＯ　　　　　李東生
　　福耀玻璃集團創始人、董事長　　　　曹德旺
　　華為主要創始人、總裁　　　　　　　任正非
　　新希望集團董事長　　　　　　　　　劉永好　
　　杭州娃哈哈集團董事長　　　　　　　宗慶後
　　蘇寧控股集團董事長　　　　　　　　張近東
　　三一集團董事長　　　　　　　　　　梁穩根
　　美的控股董事長　　　　　　　　　　何享健
　　步步高集團董事長　　　　　　　　　王　填
　　用友軟件董事長兼總裁　　　　　　　王文京
　　廣東長隆集團董事長　　　　　　　　蘇志剛　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｂｉ）

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