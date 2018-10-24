《廣匯論勢－鄭廣復》歐盟比英國更擔心「脫歐」

《廣匯論勢》瘋人說瘋語，特朗普再次抨擊聯儲局不斷加息，更像個幼稚園學生向校長投訴

般，指奧巴馬做總統時，聯儲局是採取零利率政策。前聯儲局主席沃爾克（Ｐａｕｌ

Ｖｏｌｋｅｒ）表示，在現政府管治下，美國處於極度混亂狀態，包括對政府機構缺乏基本的尊

重，並指在無人相信其領導時，現政府如何推行民主？筆者相信，特朗普的極端大美國主義思想

將於中期選遭受挫敗！



＊加央行料加息０﹒２５厘＊



今晚（２４日）加拿大央行（ＢＯＣ）將會召開議息會議，市場預期加息０﹒２５厘，將指

標利率調高至０﹒１７５厘。ＢＯＣ在７月份公布的貨幣政策報告中指出，中性利率水平在

２﹒５至３﹒５厘之間，取其中值就是３厘，故加息之後距離中性利率水平仍然有１﹒２５厘，

而且ＢＯＣ預計通脹率在今年第三、四季度進一步上升，故ＢＯＣ未來仍會繼續加息。

或者有投資者認為，油價下跌對加元不利，因為通脹可能因此放緩，ＢＯＣ也會減慢加息步

伐。然而，實際影響可能剛好相反，因為油價高企亦會令加拿大家庭在汽油等的消費能源開支增

加，降低了在其他方面的消費。油價下跌反而會刺激其他方面的需求，從而刺激消費者物價上升

。現時紐約期油已自每桶７５美元回落至６６美元。



＊油價下跌無礙加息步伐＊



從月線圖所見，紐約期油本月初高見７６﹒９０美元後呈現穿頭破腳形態，倘若本月收市價

低於９月份低位６６﹒８６美元，即在技術上出現強烈中長期轉跌訊號，以調整２０１６年低位

２６﹒０５美元至本月高位７６﹒９美元升浪５０％計，油價將跌至５１﹒４８美元，以現價計

算仍有２２％的潛在下跌幅度。



美元兌加元上周五（１９日）高見１﹒３１３３後逐步回落，匯價明顯受制於日線圖下降軌

，從陰陽燭形態上看，只要匯價仍然守穩在１﹒３０２８以上，則上升形態仍未改變。不過，今

晚ＢＯＣ若一如預期加息，除非暗示短期或會暫停加息步伐，否則，只要議息聲明內仍然維持

「利率仍需上調」的觀點，美元兌加元傾向進一步下跌，２０日ＳＭＡ（１﹒２９８９）及

１﹒２９１６為短期主要支持位。



＊英鎊宜守穩１﹒２９００＊



英鎊兌美元本周一（２２日）大跌後維持弱勢，昨天（２３日）曾低見１﹒２９３７，接近

本月初低位１﹒２９２２。雖然市傳保守黨內有向文翠珊逼宮的可能，導致鎊匯受壓。不過，投

資者需知道，逼宮是因為保守黨議員不滿「脫歐」協議，故只有當歐盟與英國簽訂「脫歐」協議

，並交給英國國會通過時才有可能發生；當然，屆時英國國會大可對該協議投反對票，讓英國「

脫歐」相關官員再行商討，但即使文翠珊下台，新首相又能否談得個好條件回來？



然而，如此一拖再拖，「脫歐」時間就會延遲，這不是正中留脫派下懷？再極端一點，新首

相上台又或提前舉行大選，新的執政黨是否有能力或夠膽否決２０１６年的「脫歐」公投結果，

舉行留歐公投，而這又是否獲歐盟接納？不要忘記，英國一天未「脫歐」都是歐盟成員，英國現

時在歐盟的地位與兩年前沒有分別，而達成「脫歐」協議後，即使英國仍然在一段時間保持在歐

盟關稅聯盟，這亦是為了安全過渡而已，歐盟亦不會接受英國「脫歐」後長期留在歐盟關稅聯盟

，享有歐盟成員國才有的福利，英國人是否自視過高了？



脫離一個聯盟絕非英國的末日，任何一個災難都有結束的一天，脫離歐盟後的英國更可自由

地尋求貿易夥伴；相反，像意大利一樣，失去貨幣政策及財政政策主導權的歐元區成員，或許亦

會有一天會因為經濟表現長期低迷而心生「脫歐」念頭，我相信在「脫歐」問題上，歐盟比英國

更需要擔心！英鎊匯價短期或會大幅波動，但我對其中長線走勢仍然樂觀。短期而言，只要仍然

守穩１﹒２９００，日線圖仍呈雙底形態或收窄三角形；當然，一旦在日線圖收低於該位，短期

匯價確有進一步下試量度目標１﹒２５４６的可能。



＊金銀短期升勢或近尾聲＊



金價昨天曾高見１２３９﹒８美元，最終回落至１２３０美元收市，今天歐洲開市後維持在

１２３１美元水平徘徊。技術上，金價與１２４５美元的江恩正方形２７０度垂直角極之接近，

而昨天的收市價亦是自１０月１１日向上突破後，再度形成橫行整固區以來最高收市價，短期傾

向挑戰１２４５美元。筆者在此提醒各位，１２４５位於江恩正方形重要阻力位，金價要突破該

位不容易，建議在金價升至１２４０美元水平時部署獲利，預料金價隨後將會逐步回試１２１５

美元。



銀價仍然逐步攀升，昨天曾高見１４﹒８１美元，今天在亞洲市升至１４﹒８０美元後回守

１４﹒７５美元以上，短期仍以１５美元為重要阻力，銀價或在金價挑戰１２４５美元時挑戰

１５美元，其後亦隨金價回落至轉跌，故建議在銀價逼近１５美元時部署獲利。

《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

