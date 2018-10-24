《股林淘金－林家亨》美股過山車，港股趨穩定

《股林淘金》昨天（２３日）美股曾經大幅下跌，道指最低時候曾經跌５４９點，之後逐步

收復失地，收市的時候道指報跌１２５點，納指報跌３１點。美國兩年短債息變化不大，但１０

年期及３０年期債息回落，紓緩了美股的負面壓力。另外，意大利財政預算案被歐盟認為違背歐

盟指引的負面消息亦已經慢慢地被市場消化了，預計今日恆指再遭沽壓的機會不大，早上時間應

該有溫和反彈也不出奇。



＊汽車股板塊股價低殘＊



中美關係仍未有跡象改善，但中國政府近日推出多項措施協助內地投資市場恢復信心。傳統

的「金九十銀」定律在今年失效，今年９月份，汽車產銷比上年同期下降１１％，延續７月份以

來低迷走勢。但國內汽車板塊股價亦從高位下跌了五成以上，相信已抵銷了市場上大部分壞消息

，未來再大跌的空間是有限了。

目前汽車板塊整體估值處於低位，行業平均市帳率（ＰＢ）只有１﹒１２倍，當中吉利汽車

（００１７５）市帳率為２﹒９６倍，為行業最高，最低為東風集團股份（００４８９），僅

０﹒４８倍，比內銀股市帳率還要低，但其股東回報率（ＲＯＥ）達１４﹒２％。現行行業平均

市盈率（ＰＥ）為５﹒８９倍，當中最高與最低仍是吉利和東風汽車。

估值接近歷史低位，但行業的資本負債比率平均只有２０﹒５％；其中吉利僅有６﹒３％，

北京汽車（０１９５８）比率較高，為３４﹒７％。２０１８年下半年汽車銷量表現欠佳，主要

因上年銷量基數太大和今年宏觀經濟增速下降等因素影響，政府正推行政策刺激內需，預計汽車

銷售量將於最後一季有望改善。以目前估值，這板塊值博率較高，投資者可留意國內自主品牌吉

利或長城（０２３３３），產品的性價比正在提升，吸引了三、四線城鎮的用戶購買，應不會有

存貨量暴增的風險。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有長城汽車股份

