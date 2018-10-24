【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市略貶６點子，報６﹒９３８０

《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３５７，較上個交易日貶

１９點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開６點子，報６﹒９３８０，上個交易日即期匯

率收盤報６﹒９３７４。（ａｃ）

