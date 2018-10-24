《經濟通通訊社２４日專訊》市場消息指，人行今日將進行１５００億元人民幣７天期逆回
購操作，今日無逆回購到期，即人行連續第四個交易日淨投放，累計４２００億元人民幣。
（ｃｔ）
24/10/2018 09:16
【人行放水】消息稱人行今進行１５００億逆回購，淨投放千五億
《經濟通通訊社２４日專訊》市場消息指，人行今日將進行１５００億元人民幣７天期逆回
購操作，今日無逆回購到期，即人行連續第四個交易日淨投放，累計４２００億元人民幣。
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