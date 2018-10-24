【人行放水】人行１５００億逆回購利率持平，連續四日淨投放

《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，為對沖稅期、政府債券發行繳款等因素的影響

，維護銀行體系流動性合理充裕。今日進行的１５００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標

利率持平，為２﹒５５％。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１５００億元，連續第四日淨投放，四日合共

向公開市場投放４２００億元。（ａｃ）

