《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，為對沖稅期、政府債券發行繳款等因素的影響
，維護銀行體系流動性合理充裕。今日進行的１５００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標
利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１５００億元，連續第四日淨投放，四日合共
向公開市場投放４２００億元。（ａｃ）
24/10/2018 10:25
【人行放水】人行１５００億逆回購利率持平，連續四日淨投放
《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，為對沖稅期、政府債券發行繳款等因素的影響
，維護銀行體系流動性合理充裕。今日進行的１５００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標
利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１５００億元，連續第四日淨投放，四日合共
向公開市場投放４２００億元。（ａｃ）
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