【風波未了】伊利實名舉報：前董事長「國家級保護傘」下侵吞財產

《經濟通通訊社記者楊英傑２４日報道》半年前有自媒體撰寫「小說」，以匈奴股份影射伊

利股份（滬：６００８８７），暗示董事長潘剛與中國政府關係緊張，曾在美國遠程管理伊利集

團６個月，在他返回中國後被「有關部門帶走並被要求協助調查」，引發財經界關注，其後潘剛

現身伊利董事會打破傳言。

撰寫小說的自媒體作者鄒光祥，以及提供消息的劉成昆被控尋釁滋事罪，今日在內蒙古呼和

浩特法院宣判，鄒被判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月；劉被判處有期徒刑八個月，兩人當庭

表示上訴。

但這樣的結果，伊利股份並不滿意，因伊利認為抹黑事件的幕後黑手，是曾因挪用公款罪入

獄的伊利前董事長鄭俊懷。因此，在案件宣判後，伊利馬上發布實名舉報信，直指前董事長鄭俊

懷造謠抹黑伊利，更指他背後有前國家級領導充當其保護傘，懇請政府徹查。鄭俊懷目前是黑龍

江紅星集團食品有限公司董事長，他本人及其公司暫未對事件作公開回應。

由於伊利指控對象可能涉及內地國家級別的政要，外界擔心伊利被捲入政治風暴，伊利股份

股價下午急散水，全日挫超過７％。



＊伊利爆料：鄭俊懷獲人為減刑，服刑期間更可回家＊



伊利舉報信中引述案中檢方證據指，劉成昆曾獲鄭俊懷邀約見面，鄭向劉提供有關信息，並

提點劉以小說的形式公開，因信息源不真實，證明造謠事件和鄭俊懷有關。伊利指鄭俊懷多年來

不斷對伊利搞破壞，原因要從１４年前鄭俊懷入獄時開始講起。

於２００４年，鄭俊懷及其背後「保護傘」合謀擬侵吞國有資產，將大量伊利資產變相轉移

出去，但其計劃遭揭發，鄭俊懷等人結果被控挪用公款罪。舉報信中爆料稱，鄭在「保護傘」的

操縱下，僅被控侵吞１６５０萬元（人民幣．下同）一罪，被處以６年有期徒刑，而且在「保護

傘」的操控下，鄭最終刑期被減到３年半，他在服刑期間可自由出入監獄，隨時回家。

至於鄭俊懷當年涉嫌挪用２﹒４億公款及其他經濟犯罪的卷宗，伊利表示，案中犯罪分子已

供認不諱，但案卷１４年來一直存放在內蒙古檢察院反貪局，無人敢對鄭俊懷提起公訴。



＊潘剛稱曾遭最高檢領導施壓＊



鄭俊懷於２００８年刑期滿後，便狀告呼和浩特市投資有限公司索回涉案所得，結果敗訴。

伊利指出，鄭俊懷在事敗後通過時任內蒙古自治區官員，不斷給伊利管理層施壓，要求伊利配合

將鄭俊懷被捕前非法轉移出去的資產落實到他們名下。

伊利爆料指，內蒙古檢察院檢察長邢寶玉曾於２０１２年向潘剛董事長表示，最高檢一位領

導要求伊利配合，把鄭俊懷當年非法轉移出去的資產幫助落實到他們名下，向伊利施壓，另一名

檢察長馬永勝亦於２０１５年向潘剛提過類似說法。

信中又指控，鄭俊懷同時糾集網絡打手，一方面炒作包裝自己是「受害者」；另一方面對伊

利管理層進行人身攻擊、污蔑及迫害，又收買個別司法人員非法竊取伊利管理層及家屬信息，將

部分信息炮製成謠言擴散、在伊利發年報等敏感節點炒作擴散黑稿，伊利指，其中兩次大的謠言

案直接導致伊利股票暴跌。



＊伊利指鄭俊懷背後勢力龐大＊



根據伊利的說法，鄭俊懷多年來逍遙法外，被判刑後多次減刑並可自由出入法院，甚至可出

動到最高檢的領導人為其說情，可見其背景的強大。伊利指出，鄭俊懷背後的保護傘「有原國家

級領導，也有多名省部級、廳局級領導」。

舉報信最後更言辭強硬稱：「只要你們沒本事把控制三道牧場的文件銷毀，沒本事把存放鄭

俊懷違法犯罪案卷的辦公大樓連同７８冊案卷燒掉、炸掉、毀掉，總有那麼一天，你們的案子會

有人處理，你們違法犯罪的事實會依法得到懲處追究，你們破壞伊利的行為會真相大白」。

