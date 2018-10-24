【ＦＯＣＵＳ】美股「有排驚」　ＶＳ　意大利「未驚過」

【ＦＯＣＵＳ】沙特異見記者懸案未了、歐盟首度有效否決成員國預算案、美股重磅股業績

期「地雷」處處、侵侵點名指摘聯儲主席鮑威爾……全球七國咁亂加逆風四起，不單拖累道指周

二（２３日）一度急插５４８點、泛歐Ｓｔｏｘｘ６００指數跌至２２個月低位，亦推升有「港

股恐慌指數」之稱的恆指波幅指數（ＶＨＳＩ）續企於２６以上的７個月新高；即使是股息率升

至６厘號稱「無得輸」的「大笨象」匯控（００００５），亦遭大行爭相降低評級。

目前來看，倘若即將公布的微軟、Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ａｌｐｈａｂｅｔ、亞馬遜等業績

差過市場預期，以及倘若意大利民粹政府企硬拒絕於三周內降低赤字率，歐盟對其啟動「殺敵一

千，自損八百」的過度赤字調控程序（ＥＤＰ），稍見喘定的港股恐會再起波瀾。



＊分析師樂觀盈利預測或屬「反應遲鈍」＊



勞動力、原材料的成本上升，以及強美元已令美企盈利帶來見頂疑雲。工業巨擘卡特彼勒

（Ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ）、德州儀器（Ｔｅｘａｓ Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ）等發布業績

，儘管兩間公司第三季盈利分別按年增６３％及２２％；但卡特彼勒因成本增加維持全年每股

盈利１１－１２美元預測，低過市場預期，拖累其股價收跌逾７％，錄５２周新低；德州儀器對

第四季營業額及每股盈利預期亦因需求放緩低過市場預期，於延長交易時段一度跌近６％。

美國財務研究與分析中心（ＣＦＲＡ）首席投資策略師Ｓａｍ Ｓｔｏｖａｌｌ就指，不幸

的是，在全部經濟敏感行業看到很多像卡特彼勒這樣的情況，但分析師卻保持樂觀盈利預測，他

直指此是「反應遲鈍」。

Ｓｗａｒｔｈｍｏｒｅ Ｇｒｏｕｐ投資組合經理人Ｋｕｒｔ Ｂｒｕｎｎｅｒ甚至稱，市

場正處於關鍵點，要想美股不大幅惡化，需要見到亞馬遜及Ａｌｐｈａｂｅｔ交出不錯的業績。

現時，Ａｌｐｈａｂｅｔ及亞馬遜已雙雙較紀錄高位回落近１５％。



＊五星運動領袖自詡「最後堡壘」拒屈服＊



再看意大利，其提交的２０１９年預算案周二（２３日）遭歐盟委員會否決，是歐盟首次對

成員國實質動用此權力。歐盟委員會副主席Ｄｏｍｂｒｏｖｓｋｉｓ直指，破壞規則看起來很有

誘惑力，因它可以提供一種掙脫自由。但以更多的債務來拯救債務看似誘人，但某些時候將導致

無法負擔。

早前聲稱沒有「Ｐｌａｎ Ｂ」的意大利總理孔特回應指，將在未來幾周評估數據和增長預

期；而副總理、五星運動領袖迪馬奧則揚言，聯合政府是保護意大利人權利的最後堡壘，「如果

我們放棄，親銀行和親緊縮的『專家』會迅速回歸，所以我們不會屈服。」

倘若意大利企硬拒絕在３周內提交削赤方案，歐盟或可對其啟動「過度赤字調控程序」

（ＥＤＰ）並鉅額罰款。但此如同搬起石頭砸自己的腳，因意大利１０年期債息已直逼３﹒６％

的近５年高位，倘若其市場崩潰，連鎖反應勢拖累歐元區。

一邊是美股「有排驚」，另一邊是意大利「未驚過」，港股是勇敢撈底還是持幣靜觀，驚與

未驚或許只差一念之間。（經濟通通訊社 俞瑾）

