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即市新聞

24/10/2018 12:03

《投資智慧－鄧聲興》４Ｇ用戶數已到樽頸位，中移料進低增長周期

　　《投資智慧》中移動（００９４１）公布季績後裂口低開。截至９月底止首三季，中移動純
利按年增長３﹒１％至９５０億元（人民幣．下同）。期內營運收入按年下降０﹒３％至
５６７７億，其中通信服務收入增長０﹒６％至５１８４億元。值得注意的是，這是中國移動
２０１４年以來首次出現營業收入下滑的情況。若單看第三季表現，集團收入按年跌０﹒６％，
期內ＥＢＩＴＤＡ按年跌３﹒４％、純利亦倒退８％，遜市場預期。
　
　　中移動近期減價措施較多，包括於７月１日起全面取消手機流量「漫遊」費，大流量低資費
套餐競爭加劇，令第三季服務收入急跌３％，第三季ＡＲＰＵ更跌１０％至５４﹒１元。集團累
計首九個月移動業務淨增客戶２９３０萬戶，ＡＲＰＵ為５５﹒７元，按年大跌８％，相較於聯
通（００７６２）期內僅跌３﹒３％，對中移動股價走勢造成負面影響。
　
　　事實上，目前中國４Ｇ用用戶總數已達１１﹒３億戶，相信已達至樽頸位，行業競爭激烈，
中移動４Ｇ客戶的增速將減慢，對ＡＲＰＵ及ＥＢＩＴＡ的刺激不大，中移動在通信服務收入增
長繼續面臨壓力，加上５Ｇ發展中將需要投入較大的資本開資，相信未來難以避免走上低增長的
周期。《香港股票分析師協會主席　鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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