《師傅教路－黃瑋傑》內地三電訊商面降費壓力，貧困地區提供優惠

《師傅教路》中移動（００９４１）公布了今年首三季度營運數據，昨日（２３日）股價大

幅下跌３﹒９％，收報７４﹒５元。今年首三季度，中移動實現營運收入５６７７億元（人民幣

．下同），同比下降０﹒３％，這是中移動自２０１４年以來首之出現營業收入下滑的情況。其

中，通信服務收入為５１８４億元，同比增長０﹒６％。按照國家要求，集團於今年７月起取消

流量漫遊費，產生顯著的減收影響，加之大流量低資費套餐競爭加劇，導致流量價值快速下降。

另一方面，集團首三季銷售產品收入為４９３億元，下降９％；首三季ＥＢＩＴＤＡ為２１４１

億元，增長１﹒３％；股東應佔利潤為９５０億元，增長３﹒１％，當中已包括暫估的中國鐵塔

（００７８８）上市所產生的一次性收益。



＊中移動第三季營運收入但於首季次季＊



按季度分析，中移動第三季度營運收入為１７５９億元，比第一季度的１８５５億元和第二

季度的２０６３億元為低。第三季度通信服務收入為１５８７億元，亦明顯低於第一季度的

１６７７億元和第二季度的１８８４億元。第三季度ＥＢＩＴＤＡ為６８２億元，較第一季度的

６９７億元和第二季度的７６２億元為低。第三季度股東應佔溢利為２９４億元，高於第一季度

的２５８億元，但明顯低於第二季度的３９８億元。

截至９月底，集團移動客戶總數約９﹒１６億戶，較６月底僅增加１０００萬戶，其中４Ｇ

客戶總數為６﹒９５億戶，較６月底增加１５００萬戶。首三季移動客戶ＡＲＰＵ為５５﹒７元

，較上半年５８﹒１元，下跌了２﹒４元。近來聯通（００７６２）和中電信（００７２８）相

繼在無限流量套餐互聯網定制套餐方面發力，令中移動陷入用戶增長與人均收入維持的兩難抉擇

。尤其是聯通與騰訊（００７００）合作的王卡系列套餐，更為中移動帶來頗大壓力。到今年４

月，聯訊騰訊王卡用戶規模已突破１億戶。

聯通日前亦發布了首三季度營運數據，期間實現營業收入２１９７億元，增長６﹒７７％；

股東應佔淨利潤為８７﹒８億元，增長１１６﹒６％，其中包括中國鐵塔上市所產生的一次性收

益﹒在其財報中，聯通表示將繼續推廣大流量套餐，努力以薄利多銷促進多贏，減緩取消手機國

內流量漫遊費對移動主營業務收入的壓力。



＊網絡提速降費帶動信息消費井噴式升＊



工信部信息通信發展司司長聞庫在國新辦發布會上表示，網絡提速降費帶動信息消費呈現井

噴式增長，９月份移動用戶流量消費是去年同期的２﹒６倍。今年首三季度電信業務總量同比增

長１３９﹒８％，互聯網和相關服務業收入增長２０﹒２％。通過深入推進電信普遍服務和網絡

提速降費，愈來愈多用戶享受到高速便捷的網絡服務。不過，在網絡快速發展的同時，不平衡、

不充分的問題依然存在，工信部將加快完善電信普遍服務，特別是邊遠地區寬帶網絡發展，鼓勵

引導基礎電信企業面向貧困地區和貧困人口推出資費優惠，意味三大電訊營運商仍面臨降費壓力

。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

