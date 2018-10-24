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24/10/2018 13:23

【ＩＰＯ反應】信達生物（１８０１）傳近上限１３﹒９８元定價

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述消息指，無收入生物科技企業信達生物製藥（０１
８０１）以近上限每股１３﹒９８元定價，集資３２﹒９９億元。
　　信達生物製藥計劃發售約２﹒３６億股，當中１０％作公開發售，９０％為國際配售。
　　招股價介乎每股１２﹒５元至１４元，每手５００股，入場費約７０７０﹒５４元，集資規
模約２９﹒５４億至３３﹒０８億元，預料１０月３１日上市。（ｃｙ）

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