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即市新聞

24/10/2018 15:33

【本港樓市】瑞銀財富管理：樓價１２個月內可能跌１０至１５％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》瑞銀財富管理投資總監辦公室發表了「投資亞太：保持警覺」
研究報告，維持對中國、韓國、新加坡和泰國的「增持」立場，以及對臺灣地區、香港地區、菲
律賓和馬來西亞的「減持」立場。
　　全球而言，近期瑞銀增加了對新興市場債券的「增持」頭寸，並維持對全球股票和ＪＡＣＩ
高收益債券的「增持」頭寸，相對於新臺幣而「增持新」加坡幣。
　　鑒於美國宣布的關稅措施，該行將２０１９年亞洲獲利增長預測下調至７﹒６％，遠低於市
場普遍預期的１１﹒５％。總體估值具吸引力，但貿易風險依然居高不下。瑞銀看好本地市場業
務比重較高的股票、中國利好政策的潛在受益者、越南，建議多元化配置這些頭寸。
　　新加坡（ＳＩＢＯＲ）與香港（ＨＩＢＯＲ）銀行間拆借利率升高，為新加坡和香港房價帶
來逆風。儘管新加坡房地產市場的基本面強於香港，但兩地房價應該都不會出現大幅調整。該行
預計２０１９年新加坡房價將保持穩定，上下波幅在２％以內，而香港房價在未來６至１２個月
內可能下跌１０至１５％。
　　瑞銀預計未來３至６個月亞太貨幣兌美元將平均下跌２％，之後可能會回穩。人民幣方面，
除非貿易戰消退，否則經濟增長放緩、經常帳平衡歸零將在未來１２個月令人民幣進一步走軟。
（ｃｙ）

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