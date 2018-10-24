建行（００９３９）首九月盈利２１４１億人幣，增逾６％

《經濟通通訊社２４日專訊》建行（００９３９）（滬：６０１９３９）宣布按照國際財務

報告準則，首九個月盈利２１４１﹒０８億元（人民幣．下同），增加逾６％，每股基本收益

０﹒８６元。

期內，利息淨收入上升近１０％至３６５７﹒２５億元，經營收入４７９２﹒６５億元增加

近７％。

若單計第三季，盈利按年多賺近７％至６７０﹒８１億元，每股基本收益０﹒２７元。利息

淨收入１２６２﹒３９億元升逾９％，經營收入１５６３﹒３６億元，增近８％。（ｈｍ）



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