【企業盈警】榮智（０６０８０）料中期盈轉虧，工程收益大減

《經濟通通訊社２４日專訊》榮智（０６０８０）宣布，料截至９月底止中期盈轉虧，主因

地基及地盤平整工程收益大幅減少，此乃由於授予集團的新項目延遲開工及手頭項目基本完工；

機械租賃收益大幅減少；毛利率減少。公司料於１１月底公布業績。（ｈｍ）

