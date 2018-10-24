《經濟通通訊社２４日專訊》榮智（０６０８０）宣布，料截至９月底止中期盈轉虧，主因
地基及地盤平整工程收益大幅減少，此乃由於授予集團的新項目延遲開工及手頭項目基本完工；
機械租賃收益大幅減少；毛利率減少。公司料於１１月底公布業績。（ｈｍ）
24/10/2018 08:10
【企業盈警】榮智（０６０８０）料中期盈轉虧，工程收益大減
《經濟通通訊社２４日專訊》榮智（０６０８０）宣布，料截至９月底止中期盈轉虧，主因
地基及地盤平整工程收益大幅減少，此乃由於授予集團的新項目延遲開工及手頭項目基本完工；
機械租賃收益大幅減少；毛利率減少。公司料於１１月底公布業績。（ｈｍ）
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