《經濟通通訊社２４日專訊》天德（００２６６）、凱聯（００１０５）聯合宣布，預計中
期均錄得除稅前溢利，上年度則錄得除稅前虧損。兩間公司預計，中期一般業務運作帶來的業績
將輕微下跌。
凱聯料中期稅前溢利２﹒３４億元，上年度蝕１﹒２５億元，主因投資物業估值虧損減少
３﹒７２億元。
由於凱聯是天德持有５０﹒０１％股權的附屬，天德料中期錄除稅前溢利２﹒１３６億元，
上年度則蝕１﹒１２億元，由於投資物業估值虧損減少３﹒６６億元。
兩間公司業績均料於１１月底公布。（ｈｍ）
24/10/2018 08:10
【企業盈喜】天德（２６６）、凱聯（１０５）料中期稅前由虧轉盈
《經濟通通訊社２４日專訊》天德（００２６６）、凱聯（００１０５）聯合宣布，預計中
期均錄得除稅前溢利，上年度則錄得除稅前虧損。兩間公司預計，中期一般業務運作帶來的業績
將輕微下跌。
凱聯料中期稅前溢利２﹒３４億元，上年度蝕１﹒２５億元，主因投資物業估值虧損減少
３﹒７２億元。
由於凱聯是天德持有５０﹒０１％股權的附屬，天德料中期錄除稅前溢利２﹒１３６億元，
上年度則蝕１﹒１２億元，由於投資物業估值虧損減少３﹒６６億元。
兩間公司業績均料於１１月底公布。（ｈｍ）
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