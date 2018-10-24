【企業盈喜】天德（２６６）、凱聯（１０５）料中期稅前由虧轉盈

《經濟通通訊社２４日專訊》天德（００２６６）、凱聯（００１０５）聯合宣布，預計中

期均錄得除稅前溢利，上年度則錄得除稅前虧損。兩間公司預計，中期一般業務運作帶來的業績

將輕微下跌。

凱聯料中期稅前溢利２﹒３４億元，上年度蝕１﹒２５億元，主因投資物業估值虧損減少

３﹒７２億元。

由於凱聯是天德持有５０﹒０１％股權的附屬，天德料中期錄除稅前溢利２﹒１３６億元，

上年度則蝕１﹒１２億元，由於投資物業估值虧損減少３﹒６６億元。

兩間公司業績均料於１１月底公布。（ｈｍ）

