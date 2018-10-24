《經濟通通訊社２４日專訊》華能國際（００９０２）（滬：６０００１１）宣布，截至今
年９月底止第三季虧損１﹒３２億元（人民幣．下同），上年度盈利２２﹒３４億元，每股基本
虧損０﹒０１元。營業收入４３３﹒０２億元按年增加９％。
集團首九月盈利１９﹒９億元，下跌逾２９％，每股基本收益０﹒１２元。營業收入
１２５９﹒９億上升逾１３％。（ｈｍ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
24/10/2018 08:09
《國企紅籌》華能國際（０９０２）第三季盈轉虧１﹒３２億人幣
《經濟通通訊社２４日專訊》華能國際（００９０２）（滬：６０００１１）宣布，截至今
年９月底止第三季虧損１﹒３２億元（人民幣．下同），上年度盈利２２﹒３４億元，每股基本
虧損０﹒０１元。營業收入４３３﹒０２億元按年增加９％。
集團首九月盈利１９﹒９億元，下跌逾２９％，每股基本收益０﹒１２元。營業收入
１２５９﹒９億上升逾１３％。（ｈｍ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
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