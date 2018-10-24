《日入而息》傳中國停止新遊戲綠色通道審批，港股反覆收跌９６點

《今天重點》﹡報道稱中國停止新遊戲「綠色通道」審批；俗稱為「綠色通道」的程序原先

被用於國內和國外遊戲的測試，惟據悉現已不再通過有關許可

﹡屯門藍地蚊型地以８３１９萬批予寶庭，每呎地價逾８１８０元，高於市場

預期逾１２％。

﹡存保會調查：港人每月平均儲七千元，３０至４９歲的香港人及男性儲蓄最

多；一般港人認為需７２﹒５萬元儲蓄才有安全感

﹡港珠澳大橋今早９時起正式通車



《即日市況》﹡港股全日走勢反覆，收２５２４９跌９６點，成交９１２億元



《深滬股市》﹡滬綜指上下拉鋸險守二千六，人行放水金融股撐市



《美元匯價》﹡意預算事件短期難解決，投資者宜候高沽歐元；歐元最新報１﹒１４１２╱

１７，日圓最新報１１２﹒６３╱６８



《公司業績》﹡遠東宏信（０３３６０）第三季溢利按年升逾２０％

﹡大明國際（０１０９０）第三季淨利潤跌５３﹒７％

﹡Ｉ﹒Ｔ（００９９９）中期純利升８８﹒３％至逾億元，不派中期息

﹡申通快遞首三季淨利增４３％，料全年增最多５０％



《公司資訊》﹡中電（００００２）有意擴展印度業務，擬分拆當地上市

﹡中國金洋（０１２８２）澄清主席姚建輝與陸建明目前無業務關係

﹡宏安（０１２４３）「薈朗」首輪住宅車位累計套現逾７２００萬元

﹡易大宗（０１７３３）再回購４５３﹒６萬股，涉資２０３萬元

﹡阜博集團（０３７３８）設澳洲附屬，為潛在收購項目服務

﹡冠輝集團（０８３１５）改名「長城匯理」，周五生效

﹡漢能李河君稱提私有化代表有信心，考慮打包其他業務回Ａ

﹡泰邦（０２２０３）就擬收購住宅寬帶設施建設商，訂立諒解備忘錄

﹡浩德控股（０８１４９）冀投資更多日本非住宅物業，令投資組合多元化

﹡莊園牧場（０１５３３）控股股東質押１５００萬股Ａ股非禁售期

﹡煤氣（００００３）得悉李國寶捲西班牙銀行案，正受馬德里國家法院刑事

調查

﹡廣泰國際（００８４４）重組永泰的盡職調查仍在進行中

﹡聯合能源集團（００４６７）獲１﹒７億美元貸款融資

﹡宦國蒼辭任康宏環球（０１０１９）獨立非執董，其基金正進行清算



《神州民企》﹡茂業國際（００８４８）贖回３億美元優先擔保票據

﹡騰訊（００７００）流動支付推大家樂優惠，消費滿３０元即減１０元

﹡中國宏泰（０６１６６）獲大股東增持公司股份１９２﹒６萬股



《中國要聞》﹡多家內房企業藉「長租」概念融資，惟未能成功過關

﹡日本瑞穗與中信、中國信保合作，開發海外融資項目

﹡吉利集團與戴姆勒組建高端專車出行合營，各持股五成

﹡改革開放４０年傑出民營名單公布，馬化騰及馬雲上榜

﹡胡潤發布８０後創業富豪榜，拼多多黃錚首入榜即登頂

﹡商務部表示中國與巴勒斯坦啟動自貿協定談判

﹡習近平稱破解城鄉二元結構，把短板變成「潛力板」；習近平轉到深圳考察

，參觀改革開放４０周年展覽；習近平下午到廣州考察調研，參觀粵劇藝術

博物館

﹡報道指劉強東控股私募基金新公司，騰訊為間接股東

﹡發改委表示９月物價受季節性影響急升，滯脹擔憂屬多慮；各省建成電力交

易機構，註冊公司３６００家；首九月新增失信黑名單信息逾３３萬條；消

費升級大勢未變，將推動消費貸產品創新；聚焦推動北京非首都功能疏解至

雄安新區；燃氣供需緊平衡，惟居民冬天需求可全額保障；第三批混改已批

覆８家央企試點方案；設向民間資本推介項目長效機制，每年發清單

﹡資管細則出爐，劃定３５％「非標投資紅線」

﹡報道指內地推遲成立國家管網公司以保障天然氣供應

﹡中加基金表示料年內流動性大概率還會保持合理充裕

﹡餘額寶規模半年縮水３６５３億元人民幣，收益率落後

﹡上海三季度消費者信心指數達到年內最低點；上海首三季ＧＤＰ增６﹒６％

，工業投資奮起直追；上海首三季出口增２﹒９％，貿易摩擦影響尚不明顯

；滬首三季新增５５萬個就業崗位，居民收入跑贏ＧＤＰ；滬第三季度投資

者信心指數繼續下降，惟仍屬樂觀區域

﹡華銀行攜手上海齊魯，為山東企業提供卅億人幣融資

﹡報道指深圳１７家民企獲馳援，部分已收到資金

﹡發改委向民企推介逾２﹒５萬億元項目，部分已簽約

﹡人行１５００億逆回購利率持平，連續四日淨投放

﹡伊利實名舉報：前董事長「國家級保護傘」下侵吞財產

﹡報道稱中國停止新遊戲「綠色通道」審批

﹡財政部表示中國金融企業境外機構資產規模１８﹒１萬億

﹡永輝超市表示擬與百佳中國及騰訊設合營，騰訊佔股一成

﹡今日頭條母企完成Ｐｒｅ－ＩＰＯ融資，涉２５億美元

﹡國務院表示生豬運輸車輛不再享受綠色通道政策

﹡賈躍亭稱目前沒有任何化解樂視網債務危機的方案

﹡招商、易方達獨角獸基金首季零持股，主力投資固收

﹡一汽與１６家銀行簽合作協議，獲意向性授信逾萬億

﹡渤海金控表示終止收購渤海信託，擬聚焦租賃主業並更名



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，報９７５９﹒４點



《其他消息》﹡首日行車順過關快，陳帆視察旅檢大樓並與市民自拍

﹡記者實測表示橋面車少，首日乘車市民多為嚐鮮；３７分鐘行完大橋，港市

中心到澳門約兩個半鐘；實測最平路線：欣澳至澳門７０﹒８元全程７４分

鐘

﹡外匯基金去年底房產投資總值７８４億，投資擴至亞洲

﹡陳帆稱港鐵將更小心測試新系統，接駁巴士僅緊急輔助

﹡林鄭月娥稱「京港合作會議」標誌兩地合作邁進新里程

﹡屯門藍地蚊型地以８３１９萬批予寶庭，勝市場預期

﹡存保會調查指港人每月平均儲７０００元，主婦有５０萬儲蓄才有安全感；

存保會表示將來或透過快速支付系統發放補償

﹡美聯表示元州街地價符預期，何文田站２期售出反映需求；美聯料第三季私

樓落成量達六千伙，創近１１年新高

﹡深股通全日流走近６億元；滬股通額度全日用２２億元

﹡電動車「一換一」計劃至９月底１６９宗申請獲批

﹡中原料本月佣金收入按月大跌四成，買家入市態度審慎

﹡京港合作會議達成共識：鼓勵兩地企業聯合開發一帶一路沿線市場

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