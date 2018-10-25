《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４５８３．４２ 跌 ６０８．０１點╱２．４１％
標普５００ ２６５６．１０ 跌 ８４．５９點╱３．０９％
納斯達克 ７１０８．４０ 跌 ３２９．１４點╱４．４３％
倫敦富時１００ ６９６２．９８ 升 ７．７７點╱０．１１％
法蘭克福ＤＡＸ １１１９１．６３ 跌 ８２．６５點╱０．７３％
巴黎ＣＡＣ４０ ４９５３．０９ 跌 １４．６０點╱０．２９％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．０４，歐元兌美元１．１３９９
25/10/2018 08:02
《日出而作》金沙季績佳，道指急瀉６０８點，美元日圓避險買盤增
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４５８３．４２ 跌 ６０８．０１點╱２．４１％
標普５００ ２６５６．１０ 跌 ８４．５９點╱３．０９％
納斯達克 ７１０８．４０ 跌 ３２９．１４點╱４．４３％
倫敦富時１００ ６９６２．９８ 升 ７．７７點╱０．１１％
法蘭克福ＤＡＸ １１１９１．６３ 跌 ８２．６５點╱０．７３％
巴黎ＣＡＣ４０ ４９５３．０９ 跌 １４．６０點╱０．２９％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．０４，歐元兌美元１．１３９９
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