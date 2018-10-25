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25/10/2018 08:02

《日出而作》金沙季績佳，道指急瀉６０８點，美元日圓避險買盤增

　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２４５８３．４２　跌　　６０８．０１點╱２．４１％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２６５６．１０　跌　　　８４．５９點╱３．０９％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７１０８．４０　跌　　３２９．１４點╱４．４３％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　６９６２．９８　升　　　　７．７７點╱０．１１％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１１９１．６３　跌　　　８２．６５點╱０．７３％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　４９５３．０９　跌　　　１４．６０點╱０．２９％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．０４，歐元兌美元１．１３９９

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