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即市新聞

25/10/2018 14:45

《外資精點》高盛關注匯控第三季收支表現，降目標至８２元籲買入

　　《經濟通通訊社２５日專訊》匯豐控股（００００５）將於下周一公布第三季業績，高盛因
應對匯率預測變化而微調對匯控的盈測，現時估計第三季基本稅前盈利約５７﹒８１億美元，略
高於市場平均預估的５７﹒３２億美元，調整後數字相當於按年增長６﹒２％，但按季倒退
５﹒３％。高盛已將匯控１２個月本港目標價由原來的８４港元降至８２港元，評級為「買入」
，而英國目標價則由７﹒８５英鎊降至７﹒７鎊，評級為「中性」。
　　報告指出，匯控上半年經調整支出增長高於收入增長５﹒６個百分點，由於集團重申
２０１８年ＪＡＷＳ（收入增長率與支出增長率之差）將出現正數，故市場特別關注第三季的收
入進展，尤其恆指季內表現低迷，而第四季又有季節性因素要考慮。
　　匯控預期，集團每季度成本可維持於首季８２億美元相若的水平，高盛估計，集團第三季成
本約７９億美元。由於季內美元強勢，預測對集團有形資產淨值的負面影響約１﹒３％，另外，
集團在英國抵押市場新增借款情況，亦令人關注。（ｃｌ）
　　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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