《國金與投資－曾廣標》救市持久戰

《國金與投資》中國第三季經濟增長放緩至６﹒５％，官方則側重於首三季仍有６﹒７％的

增幅，認為情況在可掌控之下。而差不多同一時候，最高決策層以不同的語言為疲弱的股市打氣

，令到中國股市一度出現較顯著的反彈。不過，在稍高位亦見有資金離場；同時，人民幣匯價仍

在低位徘徊，不少分析員認為美元兌人民幣升越７算是遲早的事，這不利於境外資金積極增持中

國內地股票。



＊股匯樓向下，要優先穩股市＊



股價和匯價同時下跌，在內地對財富效應造成的負面影響很大，加上在調控下樓價升勢已被

壓住，部分省市甚至出現減價潮，這在心理上對投資者是接連的打擊，也會影響到整體的消費意

欲；因此，當局選擇了穩住股市作為紓壓的工具。



中國不少權重藍籌股票的市盈率已跌至十倍樓下，而這些公司絕大部分的盈利還是有增加的

。因此，整體股市的回落，心理因素遠大於實質因素；而事實上，預期上市公司第三季業績仍呈

上升；因此，股市持續下挫已與基本面有所脫離。



＊避免抵押與斬倉惡性循環＊



去槓桿是整頓金融秩序的重要改革，然而，當去槓桿和股價同時下跌時，孖展客所受的壓力

變得很大，股價下跌令他們無法再靠借貨補倉，因而出現主動或被動斬倉潮。



一些民營上市公司的主要股東們不少人把股票拿去抵押，套回較多現金進行其他投資或甚至

是股票買賣，而當股權抵押跌至要被逼平倉時，則股價的下跌與斬倉變成一個惡性循環，令股市

可能變成無底深淵，當個別地方政府開始出手援助一些當地公司後，便引來其他省市效法，而最

後也成為了最高決策層的共識，於是出現齊齊發功的場面。



＊國家隊增持，要有選擇性＊



出事的股票不可能全部都救，否則各種形式的國家隊只會成為接火棒者。因此，只應是選擇

性的救援，若加倉，也應選擇有實力的藍籌股和權重股票，因為這些股票的股價無論從市盈率和

股息率方面均已顯著偏低，外來資金近月其實也有趁低吸納。



至於救助有股權質押問題的公司，我認為要顧及有關的公司是否還有存活的前途，及其倒閉

對勞工市場有多大的影響。問題公司不少是民企，他們的主要股東理應為本身的行為負責。然而

，若只是一時之間周轉不靈，則由國家隊或國企入市托住股價，及金融公司商討重整債務，在特

定的環境下是必須的，以免導致欠薪及倒閉潮。



＊國資只是暫時協助民企＊



這種形勢客觀上似是「國進民退」，但不等於是由國企去取代民企，而是暫時由國家資金注

入一些民企協助其渡過難關，日後也可以退出。



在經濟放緩及貿易戰方興未艾之際，保證勞工市場旺盛是重中之重，這樣，社會才可以維持

穩定。



＊須落實減稅減收費保就業＊



當然，救市不等於只是入股或在市場買股票，而是要提供較佳的經營環境，這包括借貸市場

對於民營企業合理的放寬，稅項及各種收費宜減少，既惠及公司，也惠及個人，這樣，才可以應

付環球經濟可能將會整體下行以及貿易戰可能持續升級的持久部署。



過去，減稅減收費已講了很多次，但結果往往是「講得愈多交得愈多」，一個重點在於中央

要加緊監管地方政府的行為，不能是上有政策下有對策。



＊匯價樓價調整，宜有序＊



匯價向下有助出口貨品的競爭能力，但會影響民眾的消費情緒；然而，只要本地基本物價維

持穩定，受薪者的實質收入有所增長，則內需市場還是會持續發展。當然，高端消費而不能保值

的產品，其銷情也很可能要讓路給中檔產品。



至於樓市調控政策，則應該持續下去，以壓抑不少城市已過份高企的樓價，但整體樓房的供

應，特別是公營房屋的供應還必須大力增加，則房地產所涉及的上下游５０多種行業，才不會受

到較大的負面影響。



中國經濟在轉型之際遇上特朗普打貿易戰，企業的經營必定受壓，而股市是經濟的寒暑表，

難免受影響，但優質股票出現超低股價時；反而是投資者買入和持有的好機會。在今輪淘汰賽之

後，但願中國股市能夠逐漸與價值投資法接軌。股票是買來投資的，不是用於炒作和賭博的！《

資深評論員 曾廣標》

