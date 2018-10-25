《行內行外－梁崇讓》香港－－退化？老化？落後？急進？過急？

《行內行外》本月最觸動全港市民神經的不是樓價回調，也不是股票市場的大幅波動，而是

港鐵信號系統發生故障，令整個香港交通大混亂，港鐵開始通車至今已３０多年，偶有故障不足

為奇，但今次四線齊崩（觀塘線、荃灣線、港島線、及將軍澳線）不約而同發生故障實屬首次。

又適逢朝早上課上班時間，因此造成交通大混亂。



是次故障直至中午港鐵才完成修復，對香港整體交通運輸造成嚴重影響，幸而這次沒有重大

事故發生，沒有人命傷亡報告，實屬不幸中之大幸。踏入２０１８年，香港特區運程似乎有風不

調雨不順之虞，除了年初受到登革熱的蚊疫症襲港，年中又爆出鼠患橫行，周前更要面對超強颱

風「山竹」的吹襲，很多地方至今仍未能完成善後工作，隨後又發生了港鐵大故障事件。在經濟

方面，中美貿易戰持續擾攘，人民幣貶值和息口趨升，這些因素都大大影響香港的經濟。



＊轉數快未能與某些銀行舊系統接駁＊



上周筆者提及金管局正積極推行香港金融科技的發展，由於在香港風行了多年的八達通支付

不求上進，已出現有落後於其他的微信付款系統，政府為了急起直追內地的手機支付模式，急急

推出轉數快（Ｐａｙ ＆ Ｐａｉｄ）支付平台，不知是否未有足夠協調和溝通？傳聞有用戶在

使用「轉數快」的過程中未能與銀行的遙距身份認證接軌，也有利用手機應用程式開立的銀行戶

口未能接入「轉數快」；還有個別利用手機短訊和電郵通知支付情況的用戶，要等待數小時後才

能收到通知，另外傳聞有多間銀行及支付商轉帳功能出現漏洞，包括無法登記，轉帳後款項消失

數天，甚至有人利用他人身份證影印本也可轉數等等情況。



「轉數快」發言人解釋：由於有些銀行仍沿用多年的舊系統，因此未能順利接駁跨銀行平台

，但卻有人批評未能接駁只因各銀行各自為政，有關當局也未能統一各銀行的內部系統，便急就

章推出了，是耶非耶？只有內情人士才知道實情如何。幸好雖然出現多種問題，但並未有被傳媒

廣泛報道和渲染，否則將有損香港國際金融中心的名聲。雖然這樣，有出現類似情況總令人擔心

，特區政府是否有能力應付和統籌當今神速的科技發展？究竟是人才老化、退化？還是香港整體

社會發展確是落後於人，何解？



＊傳港交所研參與虛擬銀行可行性＊



除了支付系統要急起直追外，內地利用網絡的Ｐ２Ｐ平台也發展迅速，因此特區政府非常重

視虛擬銀行的發展。所謂的虛擬銀行，其實是透過互聯網或其他形式的電子傳送通道以提供零售

銀行服務的銀行，由於服務涉及借貸、支付、外匯等金融服務，只是營運模式有較大的改變，因

此仍需有關當局發牌。這類銀行，客戶開戶的主要方法應會利用ｅＫＹＣ（電子化認識你的客戶

）來完成，這種方法也將成趨勢。究竟這種遙距方式開戶，是否更難監控和容易造假？筆者木宰

羊！真有待專業的科技人才來研究和解說了。



有報道指，港交所為保持競爭力，同時會探取新的科技技術和人工智慧，以及大數據發展等

領域，更傳出正研究參與虛擬銀行的可行性。筆者只擔心現時業界在「一業兩管」下，銀行早已

侵佔香港證券及期貨業的零售市場，乘虛擬銀行的興起，如同時進佔經營金融服務業的業務，例

如銷售債券、證券和結構性產品等，業界勢添多了強勁對手，現今連港交所也不理存在利益衝突

之嫌而發展其他金融服務業的業務，發展下去，香港本土證券及期貨業公司和從業員，還有甚麼

生存空間呢？真係「想唔死都幾難！」



＊有投資者埋怨港股發行新股過多＊



今年的投資者也不是好好景，息口上升困擾大市，加上中美貿易戰爆發，更觸發拋售潮，港

股自年初見頂之後拾級而下，恆生指數較今年１月高位累積已下挫近八千點，如有投資在新經濟

股更損失慘重，至於投資在市盈率低的細價股也並非全無風險，有部分跌幅更為驚人。此外，也

有投資者埋怨港股市場發行的新股過多，在股市下跌及人民幣匯率不穩定下，湧現大量的新股上

市，無疑更令市場資金短缺，不利股市，真的嗎？這真要有關當局來解畫了。如硬要筆者說：

「為了要爭取世界上市一哥地位，別無他法了！」



＊香港競爭力排名節節後退＊



後記：香港幾十年來被稱譽為國際大都會，多項國際排名都在前列，但近年有關世界競爭力

調查的結果，均在節節後退，今年６月瑞士洛桑管理學院發表的２０１８年的《全球數碼競爭力

排名報告》中，香港由排第７位跌至１１位，在創新科技方面遠遠落後於人。而世界經濟論壇

（ＷＥＦ）上周公布２０１８年度《全球競爭力報告》，香港只排第７。而近期不斷發生問題的

港鐵事件，令筆者聯想起老化和退化等名詞。



老化和退化這些名詞並不好聽，但卻是大家不能逃避的實況，目前大家常常只聽到擔心香港

人口老化的問題，但似乎從沒有人擔心香港的社會正在老化、退化、落後等問題，是否有能力急

起直追重回競爭力排名前列？人會老化和退化，社會同樣會老化和退化，港鐵的事故是否因系統

或結構老化和退化呢？除了港鐵是否其他一樣存在老化的問題？還有香港的移動支付系統是否已

落後於人？「轉數快」是否未有完善而先行？當年備兌認股證衍生工具和現今的新上市制度是否

推行過急，過快而出現產品和上市公司泛濫問題而令投資者蒙受損失呢？



此外，筆者感覺有點奇怪，有關當局的財經官員、港交所和港鐵等高層，換屆時每每都是好

像互換崗位的，總是來來去去都是熟口熟面，他們只是在不同機構下面對傳媒而已，這又是否顯

示香港真的缺乏創新的年青才俊可擔當重任，來繼承他們的位置？因此香港競爭力排名下跌想是

理所當然。以上種種問題，如能找到真正的原由便可幫助香港走回世界排名的前列了。

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

