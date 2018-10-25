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即市新聞

25/10/2018 09:10

《專家之言－黃德几》永達汽車增加網點，有助提升市場份額

　　《專家之言》中美貿易戰的持續惡化，中國作出反制，對美國輸入汽車加徵關稅。不過，內
地力谷消費，以支持經濟增長，加上德國寶馬早前宣布向內地零售經銷商，就第三季銷售作大額
現金補貼，每輛車補貼５０００元至１﹒８萬元（人民幣．下同）不等，預料可抵銷加徵關稅的
影響。
　　永達汽車（０３６６９）為內地豪華及超豪華汽車品牌４Ｓ代理商，其中集團為內地寶馬
ＢＭＷ及保時捷Ｐｏｒｓｃｈｅ最大經銷商。寶馬在年內推出多個型號，包括長陣版
５２５Ｌｉ、混合動力版本５３０Ｌｅ、全新的中型多用途汽車（ＳＡＶ）Ｘ３，以及小型動感
型ＳＡＶ　Ｘ２；而保時捷今明年亦將推出新車，有助帶動集團銷售表現。
　
＊通過兼併收購提升市佔率，中期多賺１１％＊

　　截至今年６月底，集團已開業及已獲授權待開業的共計２５４家網點，遍佈中國的４個直轄
市和１８個省，其中包括廠方授權已開業網點１８１家、非廠方授權網點５５家，以及已獲授權
待開業網點１８家。集團計劃未來除了擴充以寶馬、保時捷、奧迪等為代表的主流豪華品牌網點
外，將通過兼併收購快速提升區域市場份額，前景值得期待。
　　今年上半年，集團的收入２４９﹒２億元，按年上升１２﹒４％，純利按年升１０﹒９％至
７﹒２３億元，經營利潤為１３﹒０１億元，按年增長１５﹒２％。期內，新車銷量按年升
１０﹒７％至８﹒０４萬輛。其中豪華品牌新車銷量年增１４﹒３％至４﹒９萬輛，保時捷品牌
銷量更按年上升５０﹒２％，Ｃａｄｉｌｌａｃ銷量亦按年升３８﹒９％，至於寶馬銷量則增加
１１﹒２％，整體增長不俗。今年上半年，新車銷售收入按年增加１０﹒５％至２０８﹒７６億
元。

＊可候低至５﹒５元吸納，反彈阻力７﹒６元＊

　　至於二手車業務，今年上半年集團代理的二手車銷量為１﹒９３萬台，按年增長１９％。目
前，目前，集團在全國已經建成１１２家二手車零售網點，包括品牌官方認證經營網點８３家及
「永達二手車商城」連鎖網點２９家。另外，集團的汽車金融保險業務亦持續增長，期內金融保
險業務毛利６﹒３億元，按年增加３２﹒２％，對集團的毛利貢獻度也由去年同期的１８％，提
升至２０﹒７％；集團金融滲透率達到５０％，按年提升３﹒８個百分點。
　　走勢上，１０月２日升至７﹒６５元（港元．下同）遇阻回落，形成下降軌，目前失守各主
要平均線，ＳＴＣ％Ｋ續走低於％Ｄ線，ＭＡＣＤ維持熊差距，宜候低５﹒５元以下吸納，反彈
阻力７﹒６元，不跌穿４﹒８元續持有。
《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份）

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