【新股上市】市傳Ｗａｎｋａ　Ｏｎｌｉｎｅ港掛牌籌最多５億美元

《經濟通通訊社２５日專訊》內地創新科技公司Ｗａｎｋａ Ｏｎｌｉｎｅ擬在港上市，今

日進行上市聆訊，集資４億美元至５億美元，中金公司、花旗、工銀國際及麥格理為聯席保薦人

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Ｗａｎｋａ Ｏｎｌｉｎｅ是移動廣告服務公司，助企業與中國的安卓智能手機用戶建立聯

系。（ｅｃ）

