【企業盈警】創新電子（０８３４６）料季度虧損增逾八成

《經濟通通訊社２５日專訊》創新電子控股（０８３４６）公布，截至９月底止３個月，錄

得虧損增加逾８０％。虧損增加主要由於一主要供應商所提供的原材料供應短缺、以致材料成本

和生產雜項開支增加，毛利因而下降；以及員工成本增加，導致行政開支增加所致。（ｍｗ）

