《專家之言－李偉傑》中央針對多個隱患對症下藥，Ａ股下行壓力降

《專家之言》上證指數在上周觸及近年低位２４４９點，終於為市場帶來一個好的突破點，

雖然反彈完之後再度回落，但最少令市場對民企被斬倉危機，逐步找尋到改善良方，目前有五大

救市招數，分別是修改股份回購制度、容許企業為支持股價進行回購股份、在個人稅項增加扣稅

選項及減稅降費、為中小企增加再貸款和再貼現額度１５００億人民幣、設立１０００億元人民

幣總規模資管計劃。

同時，國務院副總理劉鶴、人行行長易綱、中證監主席劉士余和銀保監主席郭樹清於上周五

（１９日）亦集體開腔力撐Ａ股，在多項措施下，針對化解短期股權股抵押問題最為到位，可以

先行止血，以及反映內地政策這開始進一步理解股市有何病患，繼而對症下藥，降低Ａ股大幅下

跌的壓力。



＊內地頻密出手救市，中資金融股可跑贏大市＊



然而１０００億元人民幣並不足夠承接大規模爆倉行動，但至少在內地券商為質押股份的大

股東出現斬倉前，可由深圳市資管公司借錢，舒緩周轉困難，年利率九厘和抵押率７０％，遠高

於市場水平。雖然對內地現時大股東股權質押數目而言，１０００億元人民幣並不足夠，但至少

可挽回信心或者未來有機會進一步加額。然而，核心問題在於經濟增速放緩，在面對中美貿易戰

下，企業業績盈利表現未來充滿不確定性，信心可以一下子失去，但要重拾的話，需要耐性及持

續良好環境。

港股短期波動區間預料在２５０００點至２６３００點水平，但中美關係進一步帶來消息左

右的話，恆指波幅可擴大至２４０００點至２７０００點，見近日內地頻密出手救市，相信中資

金融股走勢可跑贏大市。成功申請回歸Ａ股的人保（０１３３９），人保回Ａ可拉升Ｈ股溢價，

Ｈ股有力再上，人保前景向好，上周獲南下資金追捧，成為港股通淨流入活躍股票，本週公告回

Ａ進展後，獲大行看好，相信現價反覆整固後，有力再上，值得關注。



＊人保估值較同業低，回Ａ有望吸引更多北水＊



人保旗下擁有港股上市的財險（０２３２８）、人保壽險、人保健康險、人保養老險和人保

再保險等。集團近年推行高質量轉型發展的「３４１１」工程，推動人保財險、人保健康、人保

壽險３家保險公司轉型，實施創新驅動發展戰略、數字化戰略、一體化戰略、國際化戰略，營收

指標向好。

今年首八個月，人保旗下三間子公司財險、中國人民健康保險及中國人民人壽保險的保費收

入合計為３５２７﹒９７億元人民幣，按年升２﹒９８％。人保回Ａ已進入倒時階段，本週一公

布，集團計劃在內地發行不超過１８億股Ａ股，同時採取戰略配售的方式，料可吸引到長期投資

者參與，有利公司的長期發展。摩通發表報告指，人保資本水平維持充足，相信額外資本不會為

公司風險回報帶來重大改變。另外，國泰君安發表報告指，人保正加快轉型壽險業務，配合市場

領先的財險業務和Ａ股的發行，預計將繼續支撐人保的估值修復。對於人保的目標價是４元，投

資評級為「收集」。

走勢上，該股現價估值較同業中低，估值吸引，相信回Ａ後，吸引更多北水關注，拉升Ｈ股

溢價。此外，該股仍企?在多條重要平均線之上，技術走勢強，其後市表現仍可看好。

《財經評論員 李偉傑》（筆者及聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

