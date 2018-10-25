【十月股災】港股午後跌幅擴大，最新瀉５２０點報２４７２８

《經濟通通訊社２５日專訊》環球股市重挫，港股午後跟隨Ａ股跌幅大，最新再瀉逾５００

點。

恆指今早裂口低開４８３點，報２４７６６點，隨後一度跌至２４６５３點，下滑５９６點

，中午收報２４７９４，跌４５５點，目前跌幅已擴大至５２０點或跌２﹒０６％，報

２４７２８，主板成交６４７﹒８９億元。國企指數走低２﹒０８％或跌２１２點，報

１００１４點。

滬綜指報２５５８﹒８５，跌１﹒７１％，成交９１３﹒０４億元人民幣。

舜宇光學（０２３８２）繼上日（２４日）重挫近５％後，今日再暴瀉，現價挫８﹒４７％

，報７１﹒８５元，為跌幅最大藍籌股。內地多個地方據稱輕微下調房貸利率，放款速度亦有所

加快，內房股表現亮麗，碧桂園（０２００７）升２﹒６３％，報８﹒２１元，為升幅最大恆指

成分股。



表列５大升幅及跌幅恆指成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） ７１﹒８５元 跌８﹒４７％

瑞聲科技（０２０１８） ５９﹒００元 跌７﹒４５％

金沙中國（０１９２８） ３１﹒５０元 跌４﹒５５％

吉利汽車（００１７５） １４﹒００元 跌４﹒１１％

中石油 （００８５７） ５﹒５８元 跌３﹒９６％



碧桂園 （０２００７） ８﹒２１元 升２﹒６３％

萬洲國際（００２８８） ５﹒８２元 升２﹒１１％

中華煤氣（００００３） １４﹒９４元 升０﹒８１％

信和置業（０００８３） １２﹒３２元 升０﹒１６％

恆安國際（０１０４４） ６３﹒６５元 升０﹒０８％

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（ｋｌ）

