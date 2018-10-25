【企業盈警】環球印館（０８４４８）料半年盈轉虧

《經濟通通訊社２５日專訊》環球印館（０８４４８）發盈喜，預期截至今年９月底止，將

會錄得半年度淨虧損，主要由於原材料單價及分包商費用上升，令集團毛利率下降，而薪酬成本

亦有所上升。如果撇除約７３０萬元的上市相關開支約，去年同期為淨溢利約２６０萬元。

集團首季亦轉盈為虧，錄得淨虧損８０萬元，去年同期賺１３０萬元。（ｋｌ）

