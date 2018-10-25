【十月股災】美股急瀉，港股開市重挫４８３點報２４７６６

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚（２５日）美股顯著下挫，其中，道瓊斯指數及標普

５００指數均蒸發年內升幅，而科網股亦急挫，拖累納指重挫逾４％。５０隻藍籌近全軍覆沒，

恆指今早低開４８３點或跌１﹒９１％，報２４７６６，失守２５０００點關口，創逾１７個月

新低。國指低開２﹒１３％或跌２１７點，報１０００８。

舜宇光學（０２３８２）再度急跌，開市重挫８﹒２８％，報７２元，為表現最差恆指成分

股；中國旺旺（００１５１）及華潤電力（００８３６）無升跌，已是藍籌中表現最好，分別報

５﹒８４元及１２﹒４６元。

金沙中國（０１９２８）第三季多賺１３％，而收入及調整後物業ＥＢＩＴＤＡ均勝預期，

不過金沙集團第三季業績遜預期，金沙要低開３﹒０３％，報３２元，而銀娛（０００２７）亦

插３﹒９５％，報４１﹒３５元。

美國晶片生產商盈利展望令市場失望，連同最新出爐的樓市數據疲弱，引發市場對經濟增長

及企業盈利前景的憂慮。道指收市急跌６０８點，或２﹒４％，報２４５８３點。標普５００指

數重挫８４點或３﹒１％，報２６５６點。納指數暴跌３２９點或４﹒４％，創逾７年最大單日

跌幅，收報７１０８點。

港股夜期收報２５１４４點，跌６８點，低水１０６點。港股ＡＤＲ比例指數跌４８３點，

報２４７６６點。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６０﹒５０元 跌１﹒７９％

港交所（００３８８） ２０７﹒００元 跌１﹒９０％

騰訊控股（００７００） ２６６﹒８０元 跌３﹒２６％

建設銀行（００９３９） ６﹒１３元 跌１﹒４５％

中國移動（００９４１） ７４﹒１０元 跌０﹒８０％

友邦保險（０１２９９） ５９﹒４５元 跌２﹒０６％

工商銀行（０１３９８） ５﹒２２元 跌１﹒３２％

中國平安（０２３１８） ７４﹒４０元 跌１﹒９８％

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（ｋｌ）

