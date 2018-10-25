《盤後部署》國家隊維穩撐市，港股於２４６００點見支持

《經濟通通訊社２５日專訊》美股隔晚大跌，其中美國新屋銷售數據疲弱，引發對經濟及企

業盈利增長的擔憂。道指及標普５００指數回吐年內漲幅，科網股亦急挫，納指數暴跌３２９點

或４﹒４％，為２０１１年８月１８日以來最大單日跌幅，收報７１０８點。道指急跌６０８點

，或２﹒４％，報２４５８３點；標普５００指數重挫８４點或３﹒１％，報２６５６點。

今早港股隨外圍走低，裂口低開４８３點，失守２５０００點關口，最低見２４６５４，

創逾１７個月新低，午後跌幅收窄，最終全日跌２５５點或１﹒０１％，報２４９９４點，未能

守穩二萬五關。主板成交１０６０﹒８億元，較昨日增加逾１６％。

國指收報１０１７６，跌０﹒４９％或跌４９點。上證綜指報２６０３，升不足１點。



＊美股美債跌，刺激避險情緒助美金轉強＊



美股隔晚大跌，三大指數跌穿２５０天線，若數天內未能收復，美股將成為最後一個步入熊

市的市場，大型震盪將陸續而來，另一方面美國總統特普揚言，後悔任命鮑威爾作聯儲局主席，

加上美聯儲報告指，對關稅憂慮升溫，加劇投資者避險情緒，不利環球投資氣氛。

臨近美國中期選舉，投資者憂慮美國國會選舉存在不確定性，美債息跌至三周低位，投資轉

而持有美金。其次歐盟１０月製造業ＰＭＩ初值為５２﹒１，創２６個月新低兼遜市場預期，反

映歐洲經濟前景仍未明朗，加上歐盟否決意大利預算案醞釀下一場「歐債危機」，為歐元帶來貶

值壓力，刺激美匯指數造好，加上美股美債息同跌，資金流入美元避險，美匯指數重上９６元水

平，美元強勢變相拖累人民幣再進一步向下，離岸人民幣（ＣＮＨ）日內低見６﹒９６６９元，

為港股短期再添下行壓力。



＊貿戰未有降溫跡象，港股反彈空間有限＊



內地近日續推行維穩措施，人行連日放水，今日淨投放１０００億人民幣，連續５個交易日

累計淨投放５２００億元人民幣。加上有市場消息指，中央正努力防止股市崩盤，「國家隊」過

去一周一直在有針對地買入中資券商股及內房股，致上證於日內收復２６００點關口。

隨著中央再度入市維穩，港股午後跌幅收窄，市場預期中央會再有一系列維穩措施。技術上

，港股跌穿２５０００點關口，並於日內最低見２４６５４點，已下試上年五月初２４６００點

水平，料於此低位有支持。不過，中美貿易戰仍未有降溫跡象，加上人民幣再度急貶，港股難有

大幅反彈空間，港股將保持靜局，料於２４６００點至２６０００點間波幅上落。（ｓｃ）

