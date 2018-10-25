【意國新危機】意大利財長：無理由向歐盟提交新預算計劃

《經濟通通訊社２５日專訊》意大利經濟財政部長特里亞（Ｇｉｏｖａｎｎｉ Ｔｒｉａ）

表示，政府認為２０１９年的預算草案方向正確，沒有理由向歐盟提交新的預算計劃。

他表示，明年２﹒４％的赤字佔國內生產總值目標是上限，如果２００８年危機重演，政府

才會對預算進行調整。

他強調，任何人認為政府希望退出歐元區都是不了解真實情況，政府現時的目標著眼經濟增

長，但並不是不計後果的。（ｍｎ）

