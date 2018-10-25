【十月股災】亞洲股市接力大跌，日股插逾３％見６個月新低

《經濟通通訊社２５日專訊》亞洲股市今日下挫，因科技股大跌拖累美國股市創２０１１年

以來最大單日跌幅，並回吐今年以來全部漲幅後，有數以千億美元計的資金流出全球市場。

日經指數現跌逾３％至６個月低位，最新報２１３４１點。澳洲ＡＳＸ２００指數跌２﹒２

％至一年多低位的５７０３點。。

南韓綜合股價指數下跌２﹒８％至２０３８點，觸及２０１７年１月來最低。台灣加權指數

現跌２﹒５％，報９５１２點。（ｍｎ）

