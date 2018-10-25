《經濟通通訊社２５日專訊》美國商務部表示，已初步認定中國向美國市場傾銷鋼輪，並將
對這些產品徵收初步反傾銷稅。
美國商務部此前曾發現這些進口商品享有不公平補貼，這些商品的傾銷幅度達到２３１﹒７
％，如果商務部的最終裁定確認初裁結果，美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）將在大約２月２１日
前做出最終損害裁定。（ｍｎ）
25/10/2018 10:58
【貿易開戰】美國商務部初步裁定中國在美傾銷鋼輪，將徵反傾銷稅
《經濟通通訊社２５日專訊》美國商務部表示，已初步認定中國向美國市場傾銷鋼輪，並將
對這些產品徵收初步反傾銷稅。
美國商務部此前曾發現這些進口商品享有不公平補貼，這些商品的傾銷幅度達到２３１﹒７
％，如果商務部的最終裁定確認初裁結果，美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）將在大約２月２１日
前做出最終損害裁定。（ｍｎ）
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