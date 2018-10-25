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25/10/2018 11:44

《外地經濟》美國達拉斯聯儲：聯儲局可能再加息３次

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國達拉斯聯儲行長柯普朗稱，美國聯儲局應繼續加息至少兩
至三次，然後再評估是否有必要進一步加息以抑制經濟增長。
　　柯普朗稱，對２０１９年的基本假設是，逐步兼且耐心地將聯邦基金利率調高至２﹒５％至
２﹒７５％，或者更有可能至２﹒７５％至３％的區間。他續指，以後的任何加息都將令貨幣政
策從中性立場轉向限制性，意味著將減慢經濟增長、推高失業率及抑制通脹。
　　聯儲局將於１１月召開下次會議，但預計將把進一步加息推遲到１２月，多數聯儲局官員預
計明年將加息３次。（ｍｎ）

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