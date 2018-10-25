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25/10/2018 17:32

《台股攻略－馮偉明》台股大跌２３８點，險守９５００點

　　《台股攻略》台股今日跌２３８﹒６１點，收９５２０﹒７９點，成交金額為新台幣
１３１１﹒８億元。
　　受美股暴跌影響，台股今日一度跌穿９５００點。電子權值股大立光、台積電、聯電及聯發
科等全部下跌；面板雙虎友達及群創股價偏軟。鴻海的舊股票由１８日起停止在市場買賣，新股
票預計在現金減資後於２６日上市。被動元件股國巨大跌超過８％，華新科數度跌停。矽晶圓方
面，環球晶盤中跌停，受美光股價大跌超過８％影響，台股ＤＲＡＭ開低。至於ＩＣ設計族群，
祥碩一度跌停，智原大跌８﹒５％。特斯拉概念及食品股方面，特斯拉第三季轉虧為盈，創下上
市８年以來獲利最佳表現；貿聯升超過５％，帶動和大、康普及美琪瑪等走紅。除了統一企業外
，福懋油升幅為２﹒６６％，佳格尾盤亦由黑翻紅，收新台幣４５元。金融股富邦金跌
２﹒３４％，收新台幣４８元；國泰金跌２﹒１１％，收新台幣４８﹒７元。
　　美股持續重挫，國際地緣政治風險升溫，再加上外資持續調節台股比例，預料台股盤勢於短
期內仍然持續受壓。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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