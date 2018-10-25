《台股攻略－馮偉明》台股大跌２３８點，險守９５００點

《台股攻略》台股今日跌２３８﹒６１點，收９５２０﹒７９點，成交金額為新台幣

１３１１﹒８億元。

受美股暴跌影響，台股今日一度跌穿９５００點。電子權值股大立光、台積電、聯電及聯發

科等全部下跌；面板雙虎友達及群創股價偏軟。鴻海的舊股票由１８日起停止在市場買賣，新股

票預計在現金減資後於２６日上市。被動元件股國巨大跌超過８％，華新科數度跌停。矽晶圓方

面，環球晶盤中跌停，受美光股價大跌超過８％影響，台股ＤＲＡＭ開低。至於ＩＣ設計族群，

祥碩一度跌停，智原大跌８﹒５％。特斯拉概念及食品股方面，特斯拉第三季轉虧為盈，創下上

市８年以來獲利最佳表現；貿聯升超過５％，帶動和大、康普及美琪瑪等走紅。除了統一企業外

，福懋油升幅為２﹒６６％，佳格尾盤亦由黑翻紅，收新台幣４５元。金融股富邦金跌

２﹒３４％，收新台幣４８元；國泰金跌２﹒１１％，收新台幣４８﹒７元。

美股持續重挫，國際地緣政治風險升溫，再加上外資持續調節台股比例，預料台股盤勢於短

期內仍然持續受壓。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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