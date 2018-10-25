【企業盈喜】遠航港口（８５０２）首三季收益升四成，純利飊八成

《經濟通通訊社２５日專訊》遠航港口（０８５０２）發盈喜，預期今年首９個月的收益

與純利錄得重大升幅，分別升逾約４０％和８０％。

該集團的收益與純利上升，主要由於客戶需求增加使碼頭吞吐量上升所致。（ｋｔ）

