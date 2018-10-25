《談國論企－黎偉成》銀行直接融資穩經濟抗貿戰

《談國論企》中國的社會融資規模累計增量於２０１８年前三季度同比少增，乃受以銀行為

主的金融機構集中資金資源以對實體經濟發放的人民幣貸款、企業債券等相對直接的融資，更及

時、有效地確保實體經濟在以供給側結構性改革為主的內需拉動穩中有進增長，和盡量減低由特

朗普掀發對華貿易戰所造成的壓力或損失，應變的做法明智。但央行今後仍得強化委托貸款、信

托貸款、未兌現銀行承兌匯票以至非金融企業境內股票融資等多個融資項目的發展，使資本市場

更多元化地支持經濟。



＊信貸加企業債券融資經濟直接受支持＊



據中國人民銀行所發布的《２０１８年前三季度社會融資規模增量統計數據報告》和

《２０１８年前三季度社會融資規模存量統計數據報告》的資料，可見社會融資整體增量仍然基

本上保持前９個月以來少增的情況，所涉累計之數１５﹒３７萬億元，較上年同期少增２﹒３２

萬億元或１３﹒１％，相信於２０１７年１－９月多增２﹒２１萬億元或１６﹒３％的情況，表

現看來遠較上年為遜色，但實際卻是出現相當正面、重大的新變異：

最特別之處，是社會融資總額於２０１８年三季度主要依靠「直接」融資支持實體經濟，特

別是（一）對實體經濟發放人民幣貸款，於三季度的發展為（１）９月份所達２﹒２萬億元不僅

比上年的１﹒８２萬億元多增３８００億元或２０﹒８７％，又比對上一個月多增２７６８億元

或１４﹒４１％，屬全面對比的多增；而（２）８月份淨增量同比多增３７０９億元或

４０﹒９５％，和還比多增２５﹒６５％，加上（３）７月份的為量９，１５２億元同比多為

４６０２億元或１﹒０１倍，季度內的三個月保持全面高速增長之況，彰彰明甚。

由是使金融機構對實體經濟發放人民幣貸款於前三季度累計淨增１２﹒８萬億元同比多增１

﹒５４萬億元或１１﹒６９％，比二季度累計淨增８﹒７６億元的６﹒６４％和一季度累計淨增

４﹒８５萬億元的７﹒７％同比增幅要高得多。此為十分重要的「直接融資」渠道，對實體經濟

當然有十分直接的支持效應。

另一個相對直接的融資，為（二）企業債券融資（Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｂｏｎｄ）。因

中國人民銀行所發布的只是前三季度的融資資料，故只能以此數作粗略的評釋企業債券融資：於

２０１８年前三季度淨增累計達１﹒５９萬億元，比２０１７年同期多增１﹒４１萬億元或

６﹒８３倍之普，相對於３個月前的１－６月份即上半年同比少增３，７０８億元使淨增僅

１﹒０２萬億元，正正顯出由７－９月份組成的三季度再現快速的增長佳態。此為股份公司而在

中國有一部分屬非股份公司發債，通常是依照法定程序發行和約定在一定期限內還本付息的債券

，顯示金融機構進一步支持特別是非股份公司的企業機構增加融資的渠道。

我曾多番指出社會融資不宜過份單一化，此見未改，但這在美國對華所掀貿戰的特殊劣況底

下，「直接融資」又是一個很好的「應戰」的其中舉措，反屬佳著也。



＊地方政府專項債券淨融資增加有良性啟示＊



值得留意的，還有是統計數據首次披露的（三）地方政府專項債券淨融資，於２０１８年前

三季度累計１﹒７萬億元，較２０１７年同期多增１４３８億元或９﹒２４％，於社會融資規模

總增量少增的情況底下，亦屬相當不錯的表現。此可增加地方政府的資金資源，減少壓力，有利

於強化財政預算和運作，屬良性的啟示也。

至於其他的社會融資項目，發展和表現均有待支持和改善：（四）非金融企業境內股票融資

於２０１８年前三季度累計３０９９億元，比上年同期減少２９１８億元或４８﹒４９％，相對

於１－６月份２５１１億元減少３８﹒２６％的減幅有明顯擴大，當然較２０１７年１－９月份

增加３１９２億元或３３﹒３％要遜色得多。

（五）曾於一段不短期期保持可觀為長勢頭的信托貸款，出現明顯倒退的逆象：於２０１８

年前三季度累計減少４６５２億元，比上年同期多減２﹒２５萬億元。信托貸款為受托人接受委

托人的委托，將委托人存入的資金，按指定的對象、用途、期限、利率與金額等發放貸款，和負

責到期收回貸款本息的一類金融服務，而委托人在發放貸款的對象、用途等方面有充分的自主權

，又可利用信托公司在企業資信和資金管理方面的優勢，為加資金的安全性，以提高資金使用效

率，此項由增轉減，差矣。

更是劣象，為（六）委托貸款，於２０１８年前三季度累計減少１﹒１６萬億元，比上年同

期多減１﹒８４萬億元。委托貸款由委托人提供合法來源的資金，而委托業務銀行會根據委托人

確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率代為發放、監督使用，並協助收回的貸款業務；委托

人通常政府部門、企業單位，亦有個人，本屬可靠性和穩定性相對頗高的融資，政府應該作出支

持。

銀保監會於２０１８年１月６日發布的《商業銀行委托貸款管理辦法》，作出明確的規定，

特別是（甲）商業銀行只能夠按照權利匹配原則，提供服務；委托貸款資金（乙）不得用於從事

債券、期貨、金融衍生品、資產管理產品等投資，和不得用於股本權益性投資或為資擴股等，還

要求（丙）商業銀行將委托貸款業務與自營業務嚴格區分，以加強風險隔離和業務管理。此為以

「管短板「形式的落實「補短板「政策要求，更好地通過委托貸款等融資渠道服務實體經濟。

（七）未貼現銀行承兌匯票淨額減少６７８６億元，多減１﹒１４萬億元，表現亦差。銀行

承兌匯票貼現是指銀行承兌票的財現申請人由於資金需要，將未到期銀行承兌匯票轉讓予銀行，

銀行按票面金額扣除貼現利息後，將餘額付給持票人的一種融資行為，特點是（ｉ）因匯票是由

其他商業銀行承兌過而風險相對較低、（ｉｉ）流動性強，所產生的效應為（Ｉ）賣方可對現有

或新的客戶提供遠期付款方式，為加銷售額和提高市場競爭力，（ＩＩ）買方則可利用遠期付款

，以有限的資購進更多貸物，最大限度地減少對營運資金的佔用與需求，和（ＩＩＩ）相對於傳

統貸款融資按理可以明顯降低財務費用。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

