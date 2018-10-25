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25/10/2018 09:32

《異動股》三桶油全線挫逾３％，隔晚布油再走低

　　《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美國油價反彈近１％，而英國油價則繼續走低，石油石化
股再度下瀉。
　　三桶油方面，中石油（００８５７）重挫３﹒９６％，報５﹒５８元，創一個月低；中海油
（００８８３）亦跌至逾一個月低位，報１３﹒０６元，滑３﹒８３％；中石化（００３８６）
軟３﹒１１％，報６﹒２４元。
　　美國汽油和餾分油庫存跌幅遠高於預期，反映煉油需求將季節性增加，隔晚（２４日）紐約
１２月期油在上日（２３日）重挫後反彈，收漲０﹒３９美元，或０﹒６％，報每桶６６﹒８２
美元。布蘭特１２月期油軟０﹒２７美元，或０﹒４％，報每桶７６﹒１７美元。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石油　　　（００８５７）　　５﹒５８０元　　　跌３﹒９６％
　　中海油　　　（００８８３）　１３﹒０６０元　　　跌３﹒８３％
　　東方明珠石油（００６３２）　　０﹒０７６元　　　跌３﹒８０％
　　昆侖能源　　（００１３５）　　８﹒６２０元　　　跌３﹒１５％
　　中石化工　　（００３８６）　　６﹒２４０元　　　跌３﹒１１％
　　安東油服　　（０３３３７）　　１﹒０６０元　　　跌２﹒７５％
　　中海油服　　（０２８８３）　　６﹒９５０元　　　跌１﹒１４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｌ）

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