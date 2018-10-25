《異動股》三桶油全線挫逾３％，隔晚布油再走低

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美國油價反彈近１％，而英國油價則繼續走低，石油石化

股再度下瀉。

三桶油方面，中石油（００８５７）重挫３﹒９６％，報５﹒５８元，創一個月低；中海油

（００８８３）亦跌至逾一個月低位，報１３﹒０６元，滑３﹒８３％；中石化（００３８６）

軟３﹒１１％，報６﹒２４元。

美國汽油和餾分油庫存跌幅遠高於預期，反映煉油需求將季節性增加，隔晚（２４日）紐約

１２月期油在上日（２３日）重挫後反彈，收漲０﹒３９美元，或０﹒６％，報每桶６６﹒８２

美元。布蘭特１２月期油軟０﹒２７美元，或０﹒４％，報每桶７６﹒１７美元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中石油 （００８５７） ５﹒５８０元 跌３﹒９６％

中海油 （００８８３） １３﹒０６０元 跌３﹒８３％

東方明珠石油（００６３２） ０﹒０７６元 跌３﹒８０％

昆侖能源 （００１３５） ８﹒６２０元 跌３﹒１５％

中石化工 （００３８６） ６﹒２４０元 跌３﹒１１％

安東油服 （０３３３７） １﹒０６０元 跌２﹒７５％

中海油服 （０２８８３） ６﹒９５０元 跌１﹒１４％

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（ｋｌ）

