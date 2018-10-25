《午市前瞻》港股短期仍有下行空間，料下試２４５００點

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股重挫，其中，道瓊斯指數及標普５００指數均蒸發年

內升幅。港股承接外圍跌勢，恆指開市已失守２５０００點大關，重挫近５００點，一度瀉近

６００點，半日仍收挫逾４００點。

恆指低開４８３點，報２４７６６點，其後一度跌至２４６５３點，下滑５９６點，隨之跌

幅略為收窄，最高見過２４８５５點，半日最終收報２４７９４，創逾１７個月新低，跌４５５

點或跌１﹒８％，主板成交５７１﹒３３億元比上日早市增加約１０％。國企指數午收跌

１﹒７１％或跌１７５點，報１００５１點。

內地股市三大指數全線走低，滬綜指開市已失守２６００點關口，半日收報２５６６點，跌

１﹒４２％，成交８２６﹒９６億元人民幣。創業板一度下插逾３％，午收挫２﹒５５％，報

１２５１點。

港股半日有近１３００隻股份下跌，而在５０隻藍籌中，一共有４２隻走低。舜宇光學

（０２３８２）繼上日（２４日）重挫近５％後，今日再急瀉７﹒５８％，報７２﹒５５元，為

跌幅最大恆指成分股。瑞聲科技（０２０１８）緊隨其後，軟６﹒２％，報５９﹒８元。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）挫３﹒１２％，報２６７﹒２元。友邦保險

（０１２９９）滑２﹒８％，報５９元。匯控（００００５）遭高盛下調目標價，午收插

１﹒５４％，報６０﹒６５元，盤中低見６０﹒４元，創近１８個月新低。港交所

（００３８８）低收０﹒７６％，報２０９﹒４元。



＊金沙績後挫近４％，水泥車股未止瀉＊



金沙中國（０１９２８）第三季多賺１３％，而收入及調整後物業ＥＢＩＴＤＡ均勝預期，

股份半日仍隨市瀉３﹒９４％，報３１﹒７元。銀娛（０００２７）亦軟２﹒３２％，報

４２﹒０５元，而美高梅（０２２８２）及澳博（００８８０）更重挫近５％，分別報

１１﹒３２元及６﹒３７元。

水泥股未止跌，海螺水泥（００９１４）第三季多賺１﹒５倍，惟瑞信維持「跑輸大市」評

級，海螺股價要下插５﹒３％，報３７﹒５５元。中國建材（０３３２３）滑５﹒５８％，報

５﹒４１元。華潤水泥（０１３１３）軟３﹒６５％，報７﹒１２元。

車股集體下挫，吉利汽車（００１７５）瀉３﹒７％，報１４﹒０６元。華晨

（０１１１４）下挫３﹒４３％，報６﹒４８元。北京汽車（０１９５８）遭大摩削目標價

５０％至６元，北汽午收跌近１％，報３﹒９９元。



＊內房股逆市飆，碧桂園升４％冠藍籌＊



中資金融股隨市下跌，農行（０１２８８）遭主要股東減持近２億股，午收插２﹒８６％，

報３﹒４元，而建行（００９３９）、工行（０１３９８）及中行（０３９８８）全線走低逾

１％。

內險股跌得較傷，新華保險（０１３３６）軟２﹒３％，報３８﹒３元。平保

（０２３１８）滑１﹒７８％，報７４﹒５５元。國壽（０２６２８）收低１﹒７４％，報

１６﹒９元。太保（０２６０１）挫１﹒５％，報２９﹒６５元。

內房股是逆市奇葩，６隻上市的藍籌股中，有３隻均屬內房股。碧桂園（０２００７）午收

報８﹒３３元，彈４﹒１３％，為升幅最大藍籌。中海外（００６８８）漲１﹒２７％，報

２３﹒９５元。華潤置地（０１１０９）走高０﹒７８％，報２５﹒８５元。萬科

（０２２０２）日內放榜，午收升１﹒９３％，報２３﹒８元。



＊曾永堅：科技股處熊市，公用股避險＊



美國股市周三（２４日）科技股帶領下再暴瀉急挫，恆指再穿２５０００點，持續探底。協

同博勤金融集團行政總裁曾永堅向《經濟通通訊社》稱，目前美國加息步伐對大市造成壓力，市

場籠罩負面情緒，加上美國作為科技強國正面對技術性熊市，會持續拖累港股走勢。他補充，港

股短期仍有下行空間，雖然價位漸回落至吸引水平，但未見有資金入市撈底，市場欠缺承接力下

會繼續向下。他認為恆指短期下試２４５００點初步支持位，上線阻力為２５５００。

近日環球科技股下挫，曾永堅說可見有關股份隨美股步入技術性熊市，引發投資者拋售。他

建議現階段應以現金為上，不宜趁低撈底。此外，曾永堅表示，要留意美國加息對現金構成的影

響，可把資金投入公用股，當中他看好電能實業（００００６）及香港電訊（０６８２３），股

息率夠高，避險力強。（ｋｔ、ｋｌ）

