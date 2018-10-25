【本港樓市】信置料樓價將平穩，黃志祥：股市波動對「磚頭」更好

《經濟通通訊社２５日專訊》信置（０００８３）舉行股東會，聯席董事田兆源於記者會上

預期樓價仍會保持平穩，因加息速度緩慢，而近日市場所推出的新盤銷售表現依然很好。

主席黃志祥補充，雖然近日股市不時出現下跌約５００點的情況，會令人心情不太好，不過

相信股市波動大，反而對「磚頭」更好。

他續指，近日集團仍然持續投地，即使未有中標，但集團的出價亦與中標價格相差不遠。

對於早前山頂文輝道住宅地流標，副主席黃永光回應指，看到項目亦有５間財團或發展商入

標，若出價未達政府預期價錢，相信政府不批出土地亦屬正常。

另外，面對貿易戰等不明朗因素，黃永光稱，雖然難以控制外圍因素，但集團會做好自己，

將其物業及服務做到最好狀態，並控制成本，期望為股東增值。

被問及政府即將推出空置稅，會否影響集團推盤步伐，黃永光表示，集團現時所持貨尾很少

，一向推盤速度順暢，現時會待政府推出空置稅實行細節後再作研究。

對於早前政府施政報告提出的「土地共享」方案，黃永光指，雖然集團未有手持農地，但未

來亦將會研究方案，他續稱，相信施政報告提出的填海造地，將有效增加土地供應，不過，公私

營比例「七三比」會否影響樓價將要視乎到時各類住宅的總供應量，現時難以作出分析。

（ｋｙ）

