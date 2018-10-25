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即市新聞

25/10/2018 13:59

《美元走勢－羅明立》美元走強見８月以來高位，歐元再跌機會大

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１２﹒１６　　　１１１﹒８０　　　１１２﹒１５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１４１４　　　１﹒１３９１　　　１﹒１３９６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８９６　　　１﹒２８７７　　　１﹒２８８０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９７５　　　０﹒９９５４　　　０﹒９９７２
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４０８　　　７﹒８３７６　　　７﹒８３９９

　　《美元走勢》美國昨日（２４日）截獲多份送給知名政治人物的爆炸品，包括前總統奧巴馬
、克林頓等等，引發市場對美國政治前景的憂慮，加上美國企業盈利的隱憂，引發了市場對避險
的需求。美元匯價急升，美匯指數升至９６﹒５３，是８月以來最高水平。
　
　　除加元外，非美貨幣都普遍下跌。加拿大央行將基準利率上調至１﹒７５％，並在聲明中放
棄了「漸進」的字眼，暗示加息的步伐可能會加息。加元急升，但由於美元上升限制了加元的升
幅，美元兌加元在１﹒３０５０止步，今早（２５日）加元繼續上升，美元兌加元正挑戰１﹒３
水平。
　
　　另外，歐元區經濟景氣持續下降，１０月份ＰＭＩ降至２６個月低位，由上月５３﹒２續降
至５２﹒１，低於市場預期。加上意大利預算的陰影一直未除，歐元兌美元昨日隨美元下跌，跌
至１﹒１４水平。隨著美元走強，歐元再下跌的機會仍大。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１４７０　　　１﹒１３５０　　　１﹒１５３０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２９５０　　　１﹒２８００　　　１﹒３０１０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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