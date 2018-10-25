《美元走勢－羅明立》美元走強見８月以來高位，歐元再跌機會大

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１２﹒１６ １１１﹒８０ １１２﹒１５

歐元╱美元 １﹒１４１４ １﹒１３９１ １﹒１３９６

英鎊╱美元 １﹒２８９６ １﹒２８７７ １﹒２８８０

美元╱瑞郎 ０﹒９９７５ ０﹒９９５４ ０﹒９９７２

美元╱港元 ７﹒８４０８ ７﹒８３７６ ７﹒８３９９



《美元走勢》美國昨日（２４日）截獲多份送給知名政治人物的爆炸品，包括前總統奧巴馬

、克林頓等等，引發市場對美國政治前景的憂慮，加上美國企業盈利的隱憂，引發了市場對避險

的需求。美元匯價急升，美匯指數升至９６﹒５３，是８月以來最高水平。



除加元外，非美貨幣都普遍下跌。加拿大央行將基準利率上調至１﹒７５％，並在聲明中放

棄了「漸進」的字眼，暗示加息的步伐可能會加息。加元急升，但由於美元上升限制了加元的升

幅，美元兌加元在１﹒３０５０止步，今早（２５日）加元繼續上升，美元兌加元正挑戰１﹒３

水平。



另外，歐元區經濟景氣持續下降，１０月份ＰＭＩ降至２６個月低位，由上月５３﹒２續降

至５２﹒１，低於市場預期。加上意大利預算的陰影一直未除，歐元兌美元昨日隨美元下跌，跌

至１﹒１４水平。隨著美元走強，歐元再下跌的機會仍大。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１４７０ １﹒１３５０ １﹒１５３０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２９５０ １﹒２８００ １﹒３０１０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

