【本港樓市】中原料屯門藍地住宅地將來樓面呎價約２萬元

《經濟通通訊社２５日專訊》地政總署公布，屯門藍地福亨村里住宅地皮，以８３１９萬元

批予寶庭置業（香港）。中原測量師行執行董事張競達表示，地皮可興建低密度分層住宅單位，

亦可作洋房發展。估計落成後樓面呎價約２萬元。

他指出，屯門藍地地皮上周截標僅接獲３份標書，入標反應冷淡，不過最終以每呎樓面地價

８１８８元沽出，高出市場估值上限逾一成，相信由於地皮規模細，涉資及風險較少，因此有一

定的吸引力。是次地皮並非一線靚地，與日前流標的山頂文輝道地皮屬兩個不同市場，所以未有

受到山頂地皮流標影響。（ｃｌ）

