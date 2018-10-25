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25/10/2018 09:43

【本港樓市】代理：工商舖９月買賣６８５宗，一年半以來最少

　　《經濟通通訊社２５日專訊》根據利嘉閣（工商舖）地產資料所得，今年９月份全港共錄
６８５宗工商舖物業買賣登記，按月回落１０％，除連跌３個月外，亦創１８個月新低，並為過
去１３個月以來首度跌穿７００宗水平。因應高價物業交投萎縮，９月份工商舖買賣合約總值更
大跌３８％，僅錄７３﹒４億元，亦連跌兩月及為１９個月來最少。

＊１０月登記或跌穿６００宗＊

　　利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，中美貿易拖累股市急挫，加上整體樓市走勢逆轉，
令工商舖買賣氣氛持續走淡預期，１０月份工商舖買賣登記有機會進一步跌穿６００宗水平，下
試約５８５宗，料將按月再跌近１５％。
　　９月全月工廈錄得４６９宗登記，按月微跌３％，佔整體工商舖成交逾６８％，登記量仍遠
勝商廈及店舖。商廈買賣登記量於９月份也持續偏軟，主要受中高價物業交投減少拖累，進一步
反映貿易戰引致股市回調的影響。今年９月份商廈買賣登記只有１１５宗，按月少９％，平了今
年２月份時的年內次低水平。

＊店舖買賣登記表現最差＊

　　至於店舖買賣登記量方面，於９月份為工、商、舖三個範疇中表現最遜色者，且過去兩個月
跌勢有所加劇，僅險守百宗邊緣。９月份店舖買賣只有１０１宗登記，按月急挫３２％，當中主
要受中細價銀碼店舖登記大減所拖垮。（ｃｌ）

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