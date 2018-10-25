【港元利率】一個月拆息三連跌報１﹒５厘再創近兩個月低位

《經濟通通訊社２５日專訊》港元拆息繼續個別發展，作為樓按參考利率的一個月拆息連跌

三天，報１﹒５０１７９厘，再創８月底以來新低，隔夜息亦降至０﹒６１８３９厘，但三個月

息表現堅挺，四連升報２﹒１３７５厘。

財資市場公會數據顯示，六個拆息微降至２﹒３５６４３厘，而１２個月拆息則跌至

２﹒６８５３６厘。港元匯價微軟，最新報７﹒８３９５。（ｃｌ）

