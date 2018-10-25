【本港經濟】９月出口增長放緩至４﹒５％遜預期，受累貿易戰颱台

《經濟通通訊社２５日專訊》政府統計處今日發表統計數字顯示，今年９月份本港整體出口

和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升４﹒５％和４﹒８％，遠較市場預估的８﹒６％和

１０﹒５％升幅為低。政府發言人表示，９月份的商品出口按年增速明顯減慢，部分是受到美國

與內地的貿易摩擦影響，颱風山竹令貿易活動短暫停頓亦是相關原因。

發言人展望未來，美國與內地的貿易摩擦對香港出口的影響在未來數月料會更為明顯，尤其

是倘若貿易摩擦進一步升級。政府會繼續密切留意有關情況。



＊首９個月出口貨值升９﹒２％＊



繼今年８月份錄得１３﹒１％的按年升幅後，９月份商品整體出口貨值為３７５０億元，按

年上升４﹒５％。同時，繼今年８月份錄得１６﹒４％的按年升幅後，９月份商品進口貨值為

４２２７億元，按年上升４﹒８％。９月份錄得有形貿易逆差４７７億元，相等於商品進口貨值

的１１﹒３％。

今年首９個月的商品整體出口貨值按年上升９﹒２％，而商品進口貨值上升１０﹒９％，期

內錄得有形貿易逆差４２１７億元，相等於商品進口貨值的１２﹒１％。經季節性調整的數字顯

示，今年第三季與對上一季比較，商品整體出口貨值錄得１﹒５％的升幅。同時，商品進口貨值

上升２﹒５％。



＊輸往美國出口貨值升５﹒６％＊



今年９月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升５﹒４％。另一方面，輸往日本和台灣的整

體出口貨值則錄得跌幅，分別下跌１３﹒９％和９﹒５％。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的

部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國（跌１５﹒５％）和英國（跌

６﹒９％）。同時，輸往美國的整體出口貨值則上升５﹒６％。

今年９月份，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具

及零件」，按年升１２﹒８％。（ｃｌ）

