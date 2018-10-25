【本港經濟】９月出口增長放緩至４﹒５％遜預期，受累貿易戰颱台

《經濟通通訊社２５日專訊》政府統計處今日發表統計數字顯示，今年９月份本港整體出口
和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升４﹒５％和４﹒８％，遠較市場預估的８﹒６％和
１０﹒５％升幅為低。政府發言人表示，９月份的商品出口按年增速明顯減慢，部分是受到美國
與內地的貿易摩擦影響，颱風山竹令貿易活動短暫停頓亦是相關原因。
發言人展望未來，美國與內地的貿易摩擦對香港出口的影響在未來數月料會更為明顯，尤其
是倘若貿易摩擦進一步升級。政府會繼續密切留意有關情況。
＊首９個月出口貨值升９﹒２％＊
繼今年８月份錄得１３﹒１％的按年升幅後，９月份商品整體出口貨值為３７５０億元，按
年上升４﹒５％。同時，繼今年８月份錄得１６﹒４％的按年升幅後，９月份商品進口貨值為
４２２７億元，按年上升４﹒８％。９月份錄得有形貿易逆差４７７億元，相等於商品進口貨值
的１１﹒３％。
今年首９個月的商品整體出口貨值按年上升９﹒２％，而商品進口貨值上升１０﹒９％，期
內錄得有形貿易逆差４２１７億元，相等於商品進口貨值的１２﹒１％。經季節性調整的數字顯
示，今年第三季與對上一季比較，商品整體出口貨值錄得１﹒５％的升幅。同時，商品進口貨值
上升２﹒５％。
＊輸往美國出口貨值升５﹒６％＊
今年９月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升５﹒４％。另一方面，輸往日本和台灣的整
體出口貨值則錄得跌幅，分別下跌１３﹒９％和９﹒５％。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的
部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國（跌１５﹒５％）和英國（跌
６﹒９％）。同時，輸往美國的整體出口貨值則上升５﹒６％。
今年９月份，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具
及零件」，按年升１２﹒８％。（ｃｌ）